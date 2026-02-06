David López se abre paso en el Mallorca

"Es el espejo en el que muchos jugadores de la cantera se tendrían que fijar". Estas fueron las palabras que dedicó Jagoba Arrasate a David López tras la victoria del Mallorca ante el Sevilla (4-1) el pasado lunes. El central mallorquín, que disputó su primer partido en Son Moix, cuajó una gran actuación ante el conjunto hispalense, mostrando una seguridad y una templanza digna de quien lleva años en la categoría. El técnico de Berriatua no fue el único que se deshizo en elogios hacia él; también fue alabado por Muriqi: "Quiero felicitarle porque lo ha hecho muy bien, lleva dos partidos que parece que lleva diez años jugando con la camiseta del Mallorca".

Con las molestias de Raíllo en la clavícula y los continuos problemas físicos de Kumbulla -que tampoco ha convencido cuando le ha tocado jugar-, David López ha dado un paso al frente y ha aprovechado su oportunidad con creces. No lo había tenido fácil. Antes del encuentro en el Metropolitano, desde que regresó la temporada pasada de su cesión en el Burgos, tan solo había sido titular en Liga en tres partidos (Valencia y Rayo Vallecano el pasado curso y Real Sociedad en este).

Contra el Atlético ya hizo un buen partido a pesar de la mala fortuna que tuvo con el gol que se marcó en propia portería. Fue de las pocas noticias positivas de aquel día. De hecho, Arrasate ya salió en su defensa: "No sé si había dudas en torno a él, yo no las he tenido nunca".

Y el duelo ante el Sevilla fue la confirmación de que se puede tener plena confianza en David, que cumplió 23 años el pasado martes. Con Kumbulla aún sin entrenarse y sin querer arriesgar con Raíllo, todo apunta a que el canterano volverá a ser de la partida en el centro de la defensa junto a Martin Valjent en el partido de este sábado ante el Barcelona, encadenando así su tercera titularidad. No será un escenario fácil. De hecho, seguramente sea el más difícil de todos. Pero si el equipo acompaña, tal y como ocurrió contra el Sevilla, se podría empezar a hablar seriamente de su consolidación como tercer central del Mallorca.

No es casualidad que la temporada pasada fuera titularísimo en el Burgos y que Arrasate demandase su vuelta para el segundo tramo del campeonato. Si sigue mostrando este nivel, el conjunto balear gana un central de presente y, sobre todo, de futuro. David atraviesa su mejor momento como bermellón y tiene que darle continuidad. Se beneficiará él y, per se, también el Mallorca.