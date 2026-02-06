El calvario de Takuma Asano con las lesiones en el Mallorca no tiene fin

Takuma Asano vuelve a estar lesionado. El japonés no se ejercitó en el entrenamiento de este jueves en Son Bibiloni y será baja por problemas musculares contra el Barcelona.

Es la segunda vez que el nipón se lesiona esta temporada; la primera fue en octubre en el partido que marcó ante el Alavés y que supuso la primera victoria del Mallorca en el campeonato. Tras aquel choque, Arrasate dijo en rueda de prensa que había que ir con especial cuidado con él a la hora de forzar, calificándole como "un jugador de 60 minutos". Después del duelo ante el equipo babazorro estuvo un mes de baja. Y todo apunta a que, con la lesión que sufre ahora en los isquiotibiales, lo estará otro mes más y no reaparecerá hasta marzo.

La realidad es que Asano comenzó de manera notable su andadura en el Mallorca, pero desde que se lesionó por primera vez no ha vuelto a recuperar ese nivel. De hecho, desde que es jugador del club bermellón, acumula más lesiones que goles. La pasada campaña ya se perdió 15 partidos de Liga por problemas físicos. Casi una vuelta entera.

El extremo es uno de los que finaliza contrato el 30 de junio con la entidad bermellona. Y con su historial de lesiones, será difícil que renueve. "Nos emplazamos a final de temporada para hablar del tema"», declaró Ortells este miércoles sobre su situación contractual.