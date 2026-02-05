Jan Virgili abre el debate en el Barça sobre su futuro

Jan Virgili es uno de los nombres propios de la temporada en La Liga. El extremo de Vilassar es pura dinamita, un jugador de banda de la vieja escuela, descarado, imaginativo, eléctrico. En un Mallorca repleto de carencias y con poco fondo de armario, la irrupción del exfutbolista del Barça ha sido una bendición.

Apenas ha notado el enorme salto de pasar de Primera RFEF (donde apenas disputó un puñado de partidos, por cierto, puesto que jugó la mayor parte del curso con el Juvenil A del cuadro azulgrana) a la élite. Titularísimo con Arrasate, su gran valedor, Jan es el agente que agita los partidos en el conjunto bermellón. El técnico de Berriatua anduvo medio verano insistiendo y explicando su proyecto al maresmense. Esa fue una de las claves.

El Mallorca remó mucho por él

En el momento en el que vio que no entraba en los planes de Flick con el primer equipo, Virgili activó esa opción de ascender a la máxima categoría por otra vía. No fueron unas negociaciones sencillas, pero finalmente Mallorca (Aduriz y Ortells viajaron dos veces en un espacio cortísimo de tiempo para convencer a Deco) y Barça llegaron a un acuerdo. Unos tres millones y medio de euros de traspaso y el club barcelonista se quedó con el 50% de una futura venta y un derecho de tanteo.

Pocos se imaginaban que la irrupción del atacante sería tan meteórica. Es verdad que se le está atragantando ver puerta (ha tenido un sinfín de ocasiones claras pero no ha podido estrenarse todavía como goleador con el Mallorca), pero en el resto de facetas del juego sí está destacando. Es uno de los mejores regateadores del campeonato, ha dado cuatro asistencias de gol y ha provocado varios penaltis. Además, es el mejor socio de un Muriqi que registra unos números goleadores espectaculares.

Derecho de tanteo

A partir de ahí, surge esa opción que tiene el Barça sobre él. Ojo, no es una opción de recompra. En este caso sería tan sencillo como que el club azulgrana pusiera el dinero acordado y lo recuperara sin que ni Mallorca ni Virgili pudieran contradecirlo. Es un derecho de tanteo.

Virgili, durante el partido contra el Girona. / Cati Cladera | EFE

Eso significa que si llega una oferta de 25 millones a la isla por él, la entidad culé podría igualarla y tendría prioridad. Pero igualmente la última palabra la tendría el chico, que tiene contrato hasta 2030 con el club bermellón. Por cierto, su Mundial sub-20 fue también espectacular.

Rashford y el debate en el Barça

La cláusula de rescisión es de 30 millones. Y en el club azulgrana el nombre de Jan está apareciendo ya desde hace un tiempo. Lógicamente, se le hace un seguimiento. Ahora mismo, eso sí, la idea es la de comprar a Rashford, cuya cláusula también es de 30 'kilos'. El buen rendimiento del inglés 'conduce' al Barcelona a tener la intención de abonar esa cantidad al Manchester United.

Esto complicaría las cosas respecto a Jan Virgili, sobre el que sigue habiendo un debate. Es nueve años más joven y saldría bastante más barato. Eso sí, por ahora no sería la prioridad, si bien las cosas pueden cambiar. Lógicamente, el Barça también valora que si alguien paga la cláusula o 25 'kilos' por él se llevaría casi la mitad. Está por ver cómo evoluciona todo, pero el chico está dejando muchísima huella.