Pablo Ortells: "Puedo tener errores y también algún acierto"

Pablo Ortells ha asumido esta mañana que puede “tener muchos errores” y también “algún acierto”. “Nunca he sido de ponerme medallas. Trato de aprender de los fallos, siempre se aprende”. El director deportivo del Mallorca, más allá de los refuerzos que han llegado (Kalumba y Luvumbo), ha afirmado en la rueda de prensa de valoración del mercado que “la premisa era mantener a los jugadores”. La apuesta del club es clara: “Confiar en los futbolistas que todavía no han dado el nivel que esperamos que van a dar”.

“Lo mejor para el Mallorca es recuperar el nivel de los jugadores, yo lo tengo clarísimo. El futuro del club pasa por ahí”, ha añadido el castellonense. Uno de los ejemplos que ha puesto ha sido el de Pablo Torre, que marcó su primer gol con la elástica bermellona el lunes ante el Sevilla: “Me gustaría recalcar cómo los compañeros celebraron ese gol, esa es la base y es lo que nos va a hacer fuertes para salir adelante. Estamos sobrados para salvar esta situación”.

Alfonso Díaz, por su parte, ha asegurado que “todo el dinero está en el césped” y que no hay más recursos: “La propiedad lo tiene clarísimo, todo ingreso no va a otro lado. Todo ese límite salarial de plantilla lo estamos consumiendo todos los años. La estrategia es hacer una inversión grande en verano y para el invierno dejar el remanente”. “Tenemos prácticamente todo gastado, reitero mi confianza en la plantilla”, ha agregado Ortells.

La “prioridad”, tal y como ha remarcado el director deportivo, era no dejar salir a ningún futbolista. La entidad ha recibido dos ofertas formales, una por Mascarell y otra por Javi Llabrés, según ha contado. Sobre la del tinerfeño, que termina contrato en junio, ha declarado: “Cerca no ha estado (de salir). Era una buena propuesta para él, pero no hemos llegado a acuerdo con el otro club. La situación de Omar tenemos que hablarla. Quedamos en que después del mercado abordaremos la posibilidad de seguir o no seguir”.

“Es muy complicado que ahora salga un jugador como Omar. Garantizar no puedo garantizar nada porque hay cláusulas de salida. Pero nosotros contamos con él, veo muy difícil que salga un jugador”, ha puntualizado el castellonense.

En lo que respecta estrictamente a los fichajes, el dirigente ha afirmado que tan solo querían reforzar las bandas: “Teníamos una necesidad en una posición concreta (el extremo), han venido dos y estamos confiados de que nos van a ayudar a cumplir los objetivos. No nos hemos planteado firmar un central, tenemos plena confianza en los cuatro”.

El director deportivo ha defendido también la incorporación de Luvumbo, que no ha marcado ningún gol esta temporada en el Cagliari. Considera que el angoleño tiene unas características de las que el equipo carece: “Tiene experiencia en Serie A y tiene unas condiciones que no tenemos. Mucha fuerza, personalidad, potencia… Nos va a ayudar con unas condiciones que él tiene y nosotros no tenemos”.

Acerca del descontento de los mallorquinistas con el mercado y la tardanza en la llegada de los refuerzos, Ortells asume que está “expuesto a la opinión pública”: “Las notas hay que ponerlas a fin de temporada. Estamos en un negocio en el que todo puede opinar y todo el mundo sabe de fútbol. Estoy tranquilo e intento hacer mi trabajo lo mejor posible. He tomado decisiones que a la gente le pueden gustar más y le pueden gustar menos. A veces acierto y otras fallo. Las decisiones que tomo las hago pensando en el Mallorca. ¿Me puedo equivocar? Sí. ¿Puedo estar cuestionado? Puedo estarlo”.