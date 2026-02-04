Ortells vuelve a improvisar en el Mallorca

Es difícil que Pablo Ortells, que este miércoles comparece junto a Alfonso Díaz ante los medios de comunicación, convenza a alguien de que este mercado invernal ha sido bueno. Solo ha llegado Luvumbo, un delantero que no ha marcado ningún gol esta temporada, y Kalumba, que apenas ha calentado la banda desde que fichó y que Arrasate dejó claro que no está para ofrecer rendimiento inmediato.

Soy de los que piensa que la plantilla no es tan mala para descender a Segunda, pero no haberse reforzado ahora con futbolistas reconocibles es una auténtica temeridad. No hay ninguna necesidad de jugar con fuego y esta mala dinámica acumulada desde enero de 2025 debería infundir mucho respeto.

Claro que fichar por fichar no es la solución, pero ha habido tiempo de sobra para planificar alguna contratación que ayudara a mejorar lo que hay, que es necesario. La gran victoria del Mallorca ante el Sevilla fue el mejor regalo posible para el director deportivo, que el lunes se ahorró un buen disgusto en las gradas de Son Moix con los goles de Muriqi y compañía.

Este triunfo no puede tapar las enormes carencias defensivas que tiene este equipo, entre otros problemas, y que increíblemente han decidido no ponerle remedio este enero. Quisieron incorporar al central palmesano Chadi Riad, ahora en el Crystal Palace, pero ya era demasiado tarde. No había plan B, C ni D. Y ese es el problema.

La sensación de improvisación mercado tras mercado es difícil de que se vaya porque ya llueve sobre mojado sobre las aptitudes de una dirección deportiva que ha hecho cosas bien, por supuesto, pero que es errática e inmovilista. Y eso puede marcar la diferencia entre la mediocridad y el éxito. Porque no hay que engañar a nadie, el plan de este Mallorca no era luchar por evitar el descenso.

Por supuesto que los jugadores están, en general, por debajo de su nivel, y que el técnico está siendo incapaz de sacar jugo a lo que tiene. Unos y otros son culpables de esta temporada tan fea que se está viviendo -qué extraño decirlo tras la goleada ante los hispalenses-, pero es injusto no mirar hacia arriba. Por cierto, otra oportunidad perdida de poder hablar con Andy Kohlberg.