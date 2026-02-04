Luvumbo y Jan Salas ya se entrenan en Son Bibiloni con el Mallorca

Tras la victoria del lunes ante el Sevilla y la tormenta de las últimas horas del mercado de fichajes, el Mallorca ya se ha entrenado este miércoles con la vista puesta al partido del sábado ante el Barcelona y lo ha hecho con dos piezas nuevas: Zito Luvumbo y Jan Salas. El angoleño es el segundo refuerzo invernal, anunciado en la madrugada del lunes al martes. Y el centrocampista regresa a la isla tras su breve paso por el Córdoba, donde no gozó de protagonismo.

Luvumbo llega como cedido desde el Cagliari, donde esta temporada no ha marcado ningún gol. Su aportación es una incógnita, pero en Italia guardan un gran recuerdo de él por haber sido trascendental en el ascenso a la Serie A en 2023. En palabras de Pablo Ortells, puede aportar unas condiciones de las que el equipo carece. Jagoba Arrasate dispone de tres sesiones para empezar a conocerle y decidir si entrará en la convocatoria ante el conjunto azulgrana. El precedente para prever lo que puede hacer el de Berriatua es el de Kalumba, que entró nada más llegar para el partido ante el Athletic. El ex del Angers, sin embargo, no ha disputado ningún minuto en los tres encuentros en los que ha estado disponible.

En lo que respecta a Jan Salas, su regreso se debe a que el Córdoba decidió romper la cesión. El canterano tan solo disputó 195 minutos entre Liga y Copa y se reincorpora a la disciplina bermellona antes de lo esperado. Arrasate dijo tras el triunfo ante el Sevilla que jugadores de la casa como Jan “no le sobran”, pero está por ver las oportunidades que tendrá. El técnico ya le utilizó en las dos primeras jornadas frente a Barcelona y Celta.