Alfonso Díaz, sobre el mercado de fichajes del Mallorca: "Todo el dinero está en el césped"

Alfonso Díaz ha asegurado que esta mañana que “todo el dinero está en el césped”: “La propiedad lo tiene clarísimo, todo ingreso no va a otro lado. Todo ese límite salarial de plantilla lo estamos consumiendo todos los años. La estrategia es hacer una inversión grande en verano y para el invierno dejar el remanente”.

El CEO de Negocio del Mallorca ha comparecido esta mañana en la rueda de prensa de valoración del mercado junto a Pablo Ortells y ha reiterado en varias ocasiones que el club cumple “siempre los límites que marca La Liga”. No obstante, considera que es un aspecto que debería revisarse: “Es un tema más estratégico. Se cambió el modelo porque había clubes en concurso de acreedores y con impagos, a punto de desaparecer. Es un modelo conservador, pero que ha ayudado a tener clubes más sostenibles. Nos hace menos competitivos, pero también es más seguro a largo plazo. Creo que poco a poco deberíamos empezar a abrirlo para ser más flexibles y tener mayor capacidad de gasto”.

El madrileño, preguntado por la cláusula de confidencialidad de Dani Rodríguez, ha contradicho lo que dijo el gallego en la entrevista que dio en la Cope: “Lo hemos hablado mucho, le deseamos lo mejor. Ha dado muchísimo todos estos años. No hay más que hablar y no tenemos que darle más vueltas. No hay ninguna confidencialidad ni nada de nada”.

Sobre la asistencia, que raramente supera los 17.000 espectadores esta temporada, el dirigente alude al rendimiento del equipo: “Es cierto que estamos teniendo menos. La temporada pasada tuvimos 20.000 de media, con una tasa cercana al 82 % de abonados, y esta está siendo más baja. Son momentos; cuando el equipo no está tan bien puede darse esta situación. Tenemos que seguir trabajando en ello”.

También ha admitido que no es sencillo valorar si la actual cúpula directiva se ha ganado la confianza de la afición: “Es una pregunta difícil de responder. Tenemos que trabajar y luego habrá gente más contenta o menos. En el plano personal toda la gente es positiva y pone en valor el trabajo que se ha hecho este tiempo, después habrá más disgustada y es normal”.

En cuanto a las audiencias televisivas, ha desmentido que el Mallorca sea colista en esta faceta: “Las oficiales son las de La Liga, que añaden las internacionales con bastante retraso, y no estamos los últimos. Hasta que no acabe la temporada no podremos tener una valoración definitiva. Estamos en torno a 100 millones de media a nivel global”.

Tras la marcha de Andy Kohlberg de la isla una vez cerrado el mercado, Díaz asegura que el contacto con el presidente es permanente: “Estamos hablando con él todos los días”. “Está en el día a día, no es que venga aquí y de repente se informe. Los mejores diez años todavía están por venir”.