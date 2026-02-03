Zito Luvumbo ya está en Mallorca: "No veo la hora de comenzar"

Zito Luvumbo ya está en Mallorca. El delantero angoleño de 23 años ha aterrizado sobre las 15 horas en la terminal de vuelos privados del aeropuerto de Son Sant Joan en Palma procedente de Italia. El club bermellón cerró la operación el último día del mercado de fichajes para reforzar el ataque del equipo de Jagoba Arrasate. Llega procedente del Cagliari muy ilusionado. "Estoy muy feliz. No veo la hora de comenzar", confesó al aterrizar.

Cesión con opción de compra

El futbolista llega del Cagliari, tiene 23 años, ha sido internacional 30 veces con su país y jugará cedido hasta final de temporada con una opción de compra no obligatoria, aunque no ha trascendido la cantidad.

Zito Luvumbo aterriza en Mallorca / B. Ramon

El ariete, de 1,71 de altura, tenía varias ofertas sobre la mesa, con el Lecce como equipo más interesado en hacerse con sus servicios, tal y como adelantó Matteo Moretto. Sin embargo, el Mallorca es la opción que más ha apetecido al jugador, que estaba pendiente durante la jornada de que el club bermellón y el Cagliari concretaran la operación.

Trayectoria de Luvumbo

Luvumbo, con contrato hasta 2028 con el Cagliari, ha disputado 12 partidos esta temporada en la Serie A y otros dos en Copa. No ha marcado ningún gol ni ha dado asistencias en los 321 minutos que ha estado sobre el césped esta temporada.

El futbolista comenzó su carrera en su país con el Primeiro de Agosto. En 2020 se marchó a Cagliari sub-19 y entre medias de su estancia en el club sardo estuvo cedido en el Como, donde debutó en la Serie B. En mitad de la campaña 2021/22 regresó al filial de los de Cerdeña y en tan solo media temporada logró su mejor registro goleador, con once tantos en la liga de filiales, la Primavera 1.Su mejor temporada hasta ahora ha sido la 2023/24, en la que sumó cuatro goles y seis asistencias en la Serie A.

Mercado de fichajes del Mallorca

Con esta incorporación, que fue inscrita en LaLiga cerca de la medianoche, el Mallorca cerró su mercado de fichajes de invierno. Pablo Ortells, director deportivo, ha fichado a Kalumba y ha traído a Luvumbo. También el Córdoba ha finalizado la cesión de Jan Salas, que se volverá a poner a las órdenes de Jagoba Arrasate. En el apartado de bajas, Larin continúa cedido, pero cambió el Feyenoord por el Southampton, de la Segunda División inglesa.