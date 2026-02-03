Zito Luvumbo, fichaje del Mallorca: "Ortells me habló de la ambición que el equipo tiene conmigo"

Zito Luvumbo ya posa con la camiseta del Mallorca. El delantero angoleño ha aterrizado este martes en Palma y, unas horas después, ha firmado el contrato junto a Alfonso Díaz, CEO de Negocio, y Pablo Ortells, director deportivo. Llega procedente del Cagliari tras cerrar la incorporación el último día del mercado de fichajes, que coincidió con la victoria bermellona frente al Sevilla.

Las primeras declaraciones de Luvumbo han sido a la llegada al aeropuerto: "Estoy muy feliz. No veo la hora de comenzar", y con el club se ha explayado más. Ha explicado la importancia de la conversación con Pablo Ortells para decidirse por el Mallorca: "Me habló de las instalaciones, del proyecto, de la ambición que el equipo tiene conmigo. Me gustó, estoy muy contento".

El delantero angoleño, que llega cedido, tiene claro sus objetivos como bermellón: "Espero todo lo mejor, ayudar al equipo, ser un jugador disponible para el equipo, estar a disposición del entrenador y marcar más goles, que es importante. Goles, asistencias y eso".

"Me describiría como un nuevo jugador del Mallorca con ganas, dispuesto a luchar por el escudo, por la camiseta", finalizó el futbolista.

Mercado de fichajes del Mallorca

Con esta incorporación, que fue inscrita en LaLiga cerca de la medianoche, el Mallorca cerró su mercado de fichajes de invierno. Pablo Ortells, director deportivo, ha fichado a Kalumba y ha traído a Luvumbo. También el Córdoba ha finalizado la cesión de Jan Salas, que se volverá a poner a las órdenes de Jagoba Arrasate. En el apartado de bajas, Larin continúa cedido, pero cambió el Feyenoord por el Southampton, de la Segunda División inglesa.

Trayectoria de Luvumbo

Luvumbo, con contrato hasta 2028 con el Cagliari, ha disputado 12 partidos esta temporada en la Serie A y otros dos en Copa. No ha marcado ningún gol ni ha dado asistencias en los 321 minutos que ha estado sobre el césped esta temporada.

El futbolista comenzó su carrera en su país con el Primeiro de Agosto. En 2020 se marchó a Cagliari sub-19 y entre medias de su estancia en el club sardo estuvo cedido en el Como, donde debutó en la Serie B. En mitad de la campaña 2021/22 regresó al filial de los de Cerdeña y en tan solo media temporada logró su mejor registro goleador, con once tantos en la liga de filiales, la Primavera 1.Su mejor temporada hasta ahora ha sido la 2023/24, en la que sumó cuatro goles y seis asistencias en la Serie A.