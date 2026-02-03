Sergi Darder: "Esperábamos fichajes, pero sabíamos que ninguno de los que vendrían nos mejorarían"

Sergi Darder, como Alfonso Díaz unos minutos antes, tuvo que responder a unas complicadas preguntas de los alumnos de Periodismo y Comunicación Audiovisual del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG). El centrocampista del Mallorca, que marcó el tercer gol ante el Sevilla con la espalda, confesó, entre risas, que lo ensayaron "el día antes". Respondió a preguntas del mercado de fichajes, la salida de Dani Rodríguez y la espera de muchos aficionados después de perder contra el Rayo en Son Moix a su llegada.

"Sienten mucho al Mallorca"

Sergi Darder es una persona autocrítica con pocos pelos en la lengua. No se cortó a la hora de responder sobre preguntas difíciles. La primera, el descontento de la afición del Mallorca tras caer contra el Rayo Vallecano: "Por suerte o desgracia llevo muchos años en el mundo del fútbol y no es la primera vez. Quieren y sienten mucho el club. Entiendo que busquen explicaciones, mientras vengan con educación sin insultos y agresiones intentamos darles nuestras explicaciones. Cuando van mal las cosas somos los primeros afectados. Pasé por depresiones. Más que un hobby es un trabajo”.

La salida de Dani Rodríguez volvió a acaparar la atención: "Seguirá siendo un tema complicado. Pasará a la historia del Mallorca. Dejas a un amigo y un compañero. Se ha tenido que ir con muchas personas afectadas y el club perjudicado. Los compañeros están “fotuts” no fueron días fáciles para nadie. Dijera lo que dijera se iba a posicionar o se lo tomarían bien o mal alguna de las partes. Fue difícil. Le deseo lo mejor me ayudó desde el primer día y eso que competíamos por un puesto en el once. Me abrió las puertas desde el primer día. Es un jugador y un compañero que siempre tendré palabras bonitas hacia él”.

Mercado de fichajes del Mallorca

Sobre el mercado de fichajes, afirmó que sabían que los jugadores que llegasen no iban a ser mejores que los que ya están en el equipo. "Todo el mundo tiene razón. A todos nos gustaría que vinieran seis jugadores el primer día de mercado. Muriqi y yo somos de los mejores pagados, nos pueden decir vale, pero bájate el sueldo. Todos esperábamos fichajes, pero hay que saber la realidad porque ninguno de los que vinieran serían mejores de los que hay. Tenemos que dar y subir nuestro nivel. Ningún equipo ficha jugadores en invierno que salvan una categoría. Con el Espanyol nos gastamos 40 millones y bajamos. Para llevar un jugador que no mejora es mejor no hacerlo”.

Sergi Darder también mostró su lado más personal: "Soy muy autocrítico. Reflexiono mucho. He tenido que asumir que no volveré a ser el del Espanyol. Ni mejor ni peor, sino que me tengo que adapatar. Antes jugaban para mí y con mi perfil ahora con esta forma de jugar es difícil que me luzca tanto. Mi juego ha mejorado en las últimas semanas. Hay que subir el nivel y yo también. No he dado mi máximo nivel, pero lo daré. Las cosas irán bien porque confío en mí. Aguanto las críticas y suplencias que antes las sufrías mucho".