Samu Costa: “La plantilla está a muerte con el míster”

“Quiero dejar claro que la plantilla está a muerte con el míster”. Samu Costa, centrocampista del Mallorca, arropó al técnico Jagoba Arrasate tras el triunfo bermellón ante el Sevilla (4-1), una victoria que permite al equipo salir de las plazas de descenso.

“Era un partido necesario de ganar; se jugaban más que tres puntos, pero el equipo ha estado a la altura, hemos tenido personalidad”, aseguró el luso, autor del 2-1. “Pero no hay que relajarse por este partido, hay que trabajar para el siguiente”, aseveró.

“Y quiero darle la enhorabuena a Pablo Torre por su primer gol”, agregó Samu Costa, antes de añadir: “También al míster, que estamos todos juntos”.

El portugués puso en valor el trabajo del equipo y, de nuevo, mostró su apoyo al entrenador de Berriatua. “Al final todos estamos sufriendo, pero quiero dejar claro que la plantilla está con el míster a muerte”, destacó. “Todos los jugadores igual”, insistió.

Sobre su gol, confesó que lo había hablado con Jan Virgili, quien le dio la asistencia: “Yo estaba con Jan en la habitación; me dijo que me daría una asistencia y así fue”. “Sintió que el balón iba ahí y así sucedió”, sentenció.