Jagoba Arrasate: "El mejor refuerzo es lo que ha hecho hoy el equipo"

Jagoba Arrasate tira balones fuera con el mercado de invierno y deja claro que el mejor refuerzo “es lo que ha hecho hoy el equipo”. “Si puede venir alguien más para redondear el día estaría bien”, ha declarado el técnico en la rueda de prensa posterior a la victoria ante el Sevilla (4-1). Los bermellones han goleado al equipo hispalense en lo que ha sido su triunfo más holgado hasta la fecha en esta temporada: “Necesitábamos un partido así”.

Durante el día, los focos no estaban tan solo puestos en el partido, sino también en el mercado. Jagoba, no obstante, estaba mentalizado en la importancia del duelo ante los de Almeyda: “Ha sido un día diferente y largo pero estaba muy centrado en el partido. Este es el Mallorca que queremos, capaz de atacar pero también defender y ser solidario, hemos defendido de forma coral”.

El cuadro balear sale del descenso y se sitúa decimocuarto. Aunque el de Berriatua tiene claro que su equipo debe ser más regular para que triunfos como este puedan aprovecharse: “Tenemos que marcar un camino más allá de esos vaivenes emocionales y si seguimos por este camino tendremos más alegrías”.

El Sevilla ha empatado el choque con un gol en el minuto 45 que podría haber sido psicológico. La clave, para el entrenador, ha sido no dejar que ese tanto afecte anímicamente al equipo: “En el descanso hemos hablado de que ese gol no nos podía hacer daño. Y a partir del 2-1 he visto el equipo que quiero ver”.

Ha sido una victoria con muchos nombres propios, uno de ellos, el de Samu Costa, con su cuarto gol en Liga. Además, tras el choque, el luso le ha dedicado los tres puntos a Arrasate. “A Samu le tengo un cariño especial y él a mí también. Muchas veces le riño pero le quiero mucho y creo que si sigue así puede llegar a cotas muy altas, pero primero le podemos exprimir aquí”, ha declarado el vizcaíno sobre el portugués.

Los otros goleadores han sido Muriqi, Darder y Pablo Torre, que se estrena con la camiseta del Mallorca. El cántabro, que no está teniendo el protagonismo que se esperaba cuando llegó, ha soltado toda la rabia que tenía acumulada en su celebración. “Es un día redondo. Ese gol te libera y te da confianza. Seguro que va a ser importante en la segunda vuelta”, ha manifestado Jagoba sobre el ex del Barcelona.

Quién no ha marcado pero sí ha forzado un penalti y ha asistido a Samu Costa (aunque no se le haya contabilizado), ha sido Jan Virgili, que ha dejado otra gran actuación. El extremo, además, ha podido resarcirse del error que ha tenido al no entenderse con Mascarell en la jugada del gol del Sevilla: “Estaba haciendo un gran primer tiempo, pero entre todos les hemos animado y eso es lo queremos. Queríamos llevarle el balón a él porque ellos no tenían cobertura con la defensa de tres. Hoy le hemos visto con chispa y eso es lo que queremos de Jan”.

Otro de los que ha dado la talla de nuevo ha sido David López, titular ante la dolencia en la clavícula de Raíllo, con el que no se ha querido arriesgar. “Me alegro mucho por él, es el espejo en el que muchos jugadores de la cantera se tendrían que fijar. Cuando ha podido jugar lo ha hecho muy bien, el otro día y hoy, sobre todo”, ha expresado el técnico sobre el central.

El mercado de fichajes se ha cerrado con la vuelta de Jan Salas y la incorporación de Luvumba, aunque en el momento de la rueda de prensa, Jagoba desconocía qué había sucedido: "No he estado con Pablo (Ortells) y no sé cómo está la situación. Jan es un chico que quiere volver. Es de la casa, trabaja y lo da todo, a mí esos jugadores no me sobran. Viendo el protagonismo que estaba teniendo en el Córdoba es mejor que esté con nosotros”.