Los alumnos de periodismo del CESAG ponen en apuros a Alfonso Díaz

No fue un paseo para Alfonso Díaz. Los alumnos de Periodismo y Comunicación Audiovisual del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG) pusieron en apuros al CEO de Negocio del Mallorca, en la charla con motivo del vigésimo aniversario de dichas titulaciones en el centro. Le pidieron por el acoso que sufrieron los aficionados bermellones en la Supercopa de España celebrada en Arabia, el mercado de fichajes, la falta de una figura social en la entidad, el fútbol femenino y la salida de Dani Rodríguez.

Alfonso Díaz comenzó la presentación sacando pecho de los últimos diez años del Mallorca. El club pasó de una situación precaria en Segunda División a firmar la segunda racha más larga de temporadas en Primera División de la entidad. Confesó que Andy Kohlberg, presidente del club, está viviendo una “montaña rusa”, aseguró que la temporada pasada el equipo tuvo una audiencia televisiva de 100 millones de personas y anticipó la creación de un nuevo proyecto: Mediterráneo. Servirá para defender el Mar que rodea Baleares, ya que está en una “situación crítica”.

Mercado de fichajes del Mallorca

Llegó el turno de preguntas de los más 100 estudiantes que llenaron el salón de actos. Comenzaron pidiéndole por el acoso que sufrieron los seguidores del Mallorca en Arabia durante la Supercopa de España en 2025: “Ocurrió lo que ocurrió y desde el primer minuto lo denunciamos e hicimos lo que debía hacer para que no volviera a ocurrir”. Añadió que le gustaría que se jugara en territorio nacional: “Una Supercopa en España sería algo impresionante. Podemos dar nuestra opinión, pero decide la Real Federación Española de Fútbol”.

Le pidieron una valoración del último día del mercado de fichajes, en el que llegó Luvumbo, pero tiró balones fuera: “Fichar a algún jugador es un proceso largo”.

En otro de los asuntos endémicos que reclama un sector de la afición, que piden una figura social, también se escabulló: “Más que una figura lo que he explicado es en lo que trabajamos: en dar una identidad y estar cerca de las raíces. Que las personas sean lo más importante”.

Fútbol femenino en Mallorca

El fútbol femenino también jugó un papel importante, que este curso el Mallorca estrenó la sección tras muchos años de ausencia: “Teníamos en mente desde que llegamos. Se ha tardado más de lo que debía. Para que el club sobreviviera había que pasar muchas cosas antes. El fútbol femenino está en una situación de crecimiento. Ahora estamos en una situación de crecimiento. Estamos orgullosos”.

También hubo un hueco para hablar de la salida de Dani Rodríguez: “Le deseo lo mejor. Nos ha dado mucho. La situación fue la que ocurrió. El jugador ha decidido buscar otro camino y no se lo podemos negar”.