La afición del Mallorca festeja la goleada al Sevilla en Son Moix: “Es la primera vez que hemos disfrutado”

El primer gol de la temporada de Sergi Darder dio mucha tranquilidad a las gradas de Son Moix. El Mallorca se escapó a dos goles de diferencia ante el Sevilla y la afición rebajó su grado de tensión, aunque todavía se respiraba cierto temor en el ambiente porque los fantasmas de la igualada de Osasuna hace unos meses no se habían olvidado. Fue solo un pensamiento espontáneo. No volvió a suceder. Y Pablo Torre regaló un último tanto, más importante en lo anímico que en el marcador, que sirvió para golear al conjunto hispalense, salir del descenso y regalar una goleada a los seguidores bermellones en casa que hacía muchos años que no se disfrutaba. Se aparcó por un instante el “improvisado” mercado de fichajes de Pablo Ortells, que queda por ver si la llegada de Zito Luvumbo mejora el plantel de Jagoba Arrasate.

Alegría y felicidad en Son Moix

La afición del Mallorca encaró la salida de Son Moix con un semblante poco habitual: alegría y felicidad. No se respiró aliviado. Se sufrió, pero en los últimos minutos los pupilos de Jagoba Arrasate controlaron el partido a su antojo. Los cambios sirvieron para difuminar una reacción sevillista y redondear una noche casi perfecta. Ganar es lo más importante. “Siento alegría, cuando te llevas los tres puntos se olvida todo lo más”, comenta Álex, que es de los más rápidos en salir del estadio.

“Es el primer partido serio que hace el equipo en mucho tiempo. Es la primera vez que hemos disfrutado”, cuenta Pablo, que ha sido abonado del Mallorca durante 10 años. “Esta victoria es un respiro. Nos da tranquilidad. Seguimos al equipo, pero no el mercado de fichajes”, añaden Nieves y Jesús, que se marchan con una sonrisa de oreja a oreja tras conseguir los tres puntos.

Mercado de fichajes del Mallorca

A pesar del triunfo, los hay muy críticos con la dirección deportiva que encabeza Pablo Ortells. En este mercado de fichajes de invierno han llegado dos futbolista: Kalumba, sobre el que Arrasate reconoció que es un futbolista de “futuro” y Zito Luvumbo, que llega cedido del Cagliari y que esta temporada no ha marcado ningún gol. “Si Muriqi se resfría lo pasaremos mal. La actitud de todos los jugadores ha sido muy buena. Esta ventana de traspasos ha sido decepcionante. El club ha improvisado. El equipo va justo y no se ha reforzado lo suficiente”, sostiene Xavi, que es el abonado número 2.368 de la entidad.

En la misma línea se manifiestan muchos aficionados más: sienten alegría y descontento a partes iguales. “Tengo una sensación única por esta goleada y más en la situación que estamos, que comenzamos la jornada en descenso”, la última victoria tan abultada en Son Moix fue contra el Celta en 2020 por 5-1 cuando el equipo lo entrenaba Vicente Moreno. “Vencer en una situación así es una satisfacción tremenda. Pero no debe tapar el mercado de fichajes que ha sido flojo. No solo lo aprecio yo, ya lo dijo Muriqi que vamos tarde”, sentencia Juanjo, que aparta la preocupación para festejar un triunfo que regala una noche de felicidad al mallorquinismo.