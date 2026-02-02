Opinión | El Mallorca coge aire

Misión cumplida. El Mallorca supera con nota uno de los primeros test de esfuerzo que deberá afrontar para asegurar la permanencia. Ganar al Sevilla era innegociable: salir de la zona de descenso antes de visitar el Camp Nou era una obligación. Los tres puntos premian un partido en el que el equipo respondió con creces, especialmente tras el descanso, cuando dejó sin argumentos a un Sevilla que es apenas la sombra de lo que fue, aunque buena parte de esa sensación nace del mérito de los de Arrasate, que esta vez sí fueron intensos y dominantes en los duelos.

La receta fue clara: presión alta —sobre todo en los primeros quince minutos— y ni un balón por perdido. No hay otra manera de competir para este Mallorca que la que se vio en Son Moix, sostenido en la lucha y en la calidad individual, más evidente en unos que en otros. Virgili volvió a ser ese extremo que desborda y desquicia defensas; Muriqi reafirmó que no es casualidad su posición en la lucha por el pichichi; Samu Costa firmó un despliegue incesante coronado con gol; y la zaga transmitió una seguridad creciente, a la que David López puede añadir aún más fiabilidad. Solo un error puntual en una pelota dividida entre Virgili y Mascarell dio algo de aire a un Sevilla apático.

El triunfo, además, refuerza la confianza de una plantilla que deberá apañárselas casi con lo que tiene. La llegada de Zito Luvumbo, más que ilusión, despierta incógnitas: cuesta imaginar qué puede aportar un extremo negado de cara al gol esta temporada. Aun así, sumar de tres catapulta a cualquiera en esta liga tan comprimida, aunque nada está hecho. Habrá que repetir muchas noches como la vivida en Son Moix, un estadio que, si se convierte en un fortín, será decisivo para alcanzar la salvación.