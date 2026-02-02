Fútbol | Primera División
El Atlético de Madrid descarta ahora ceder a Obed Vargas, por el que esperaba el Mallorca
El centrocampista mexicano, que firmará en las próximas horas por el club colchonero procedente del Seattle Sounders, tenía opciones de llegar en préstamo al equipo bermellón
El Mallorca era uno de los posibles destinos de Obed Vargas, centrocampista mexicano de 20 años que ha firmado por el Atlético de Madrid, según ha podido saber Diario de Mallorca. Sin embargo, el mediocentro, que llega al club colchonero procedente del Seattle Sounders de la MLS no saldrá cedido, tal y como se había planteado inicialmente, según ha informado el periodista Pedro Fullana en la Cadena Ser.
Vargas ha quedado vinculado por el conjunto rojiblanco hasta 2030 y tieníae previsto salir a otro club en forma de préstamo, según informó este domingo el periodista especializado Matteo Moretto. El cuadro balear y el Celta estaban entre los interesados en hacerse con el futbolista internacional con México, que es una de las joyas más prometedoras de su país, pero Simeones ha decidido que se quede en el Metropolitano.
