Fútbol | Primera División

Obed Vargas, opción para reforzar al Mallorca procedente del Atlético de Madrid

El centrocampista mexicano firmará en las próximas horas por el club colchonero procedente del Seattle Sounders y puede salir cedido al equipo bermellón

Obed Vargas, durante un partido con la selección de México.

Obed Vargas, durante un partido con la selección de México. / @ObedVargas (Instagram)

Sergi Fullana

Sebastià Adrover

El Mallorca es uno de los posibles destinos de Obed Vargas, centrocampista mexicano de 20 años que firmará por el Atlético de Madrid en las próximas horas, según ha podido saber Diario de Mallorca. El mediocentro ya se encuentra en la capital para firmar por el club colchonero procedente del Seattle Sounders de la MLS y podría recalar en el equipo bermellón en calidad de cedido.

No es una pieza que el Mallorca necesite, pero cabe recordar que Omar Mascarell había recibido una buena oferta de Atlético Mineiro, que estaría dispuesto a rascarse el bolsillo por el tinerfeño. El internacional con Guinea Ecuatorial termina contrato con la entidad balear el 30 de junio y en Brasil vería triplicado su salario.

Vargas firmará por el conjunto rojiblanco hasta 2030 y tiene previsto salir a otro club en forma de préstamo, según informó este domingo el periodista especializado Matteo Moretto. El cuadro balear sería uno de los interesados en hacerse con el futbolista internacional con México, que es una de las joyas más prometedoras de su país.

TEMAS

