Fútbol | Primera División
Obed Vargas, opción para reforzar al Mallorca procedente del Atlético de Madrid
El centrocampista mexicano firmará en las próximas horas por el club colchonero procedente del Seattle Sounders y puede salir cedido al equipo bermellón
El Mallorca es uno de los posibles destinos de Obed Vargas, centrocampista mexicano de 20 años que firmará por el Atlético de Madrid en las próximas horas, según ha podido saber Diario de Mallorca. El mediocentro ya se encuentra en la capital para firmar por el club colchonero procedente del Seattle Sounders de la MLS y podría recalar en el equipo bermellón en calidad de cedido.
No es una pieza que el Mallorca necesite, pero cabe recordar que Omar Mascarell había recibido una buena oferta de Atlético Mineiro, que estaría dispuesto a rascarse el bolsillo por el tinerfeño. El internacional con Guinea Ecuatorial termina contrato con la entidad balear el 30 de junio y en Brasil vería triplicado su salario.
Vargas firmará por el conjunto rojiblanco hasta 2030 y tiene previsto salir a otro club en forma de préstamo, según informó este domingo el periodista especializado Matteo Moretto. El cuadro balear sería uno de los interesados en hacerse con el futbolista internacional con México, que es una de las joyas más prometedoras de su país.
Suscríbete para seguir leyendo
- El CTA da su veredicto sobre los dos polémicos penaltis a favor del Mallorca ante el Athletic
- Solo faltaría que el Mallorca tuviese que pedir perdón por ser beneficiado por el VAR
- Entrevista a Jan Virgili: «Flipé cuando Arrasate me llamó y me dijo: ‘te quiero aquí el sábado’»
- Dani Rodríguez explica su salida del Mallorca: 'Mi etapa termina tras una reunión a cuatro
- El penalti que indignó al Mallorca ya tiene veredicto del CTA
- El mensaje de los abonados del Mallorca: 'Que nos dejen en Primera, ya habrá tiempo de homenajes
- Utz Claassen, expropietario del Real Mallorca: 'Sin nosotros, el club ya no existiría
- Son Moix empieza a hartarse del Mallorca de Arrasate