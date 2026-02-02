El Mallorca se regala una goleada para creer

El Mallorca está muy vivo. Los bermellones se regalaron una gran victoria que les saca del descenso, que ahora se queda a dos puntos, gracias a los goles de Muriqi, Samu Costa, Darder y Pablo Torre en un partido en el que anularon al Sevilla en una fantástica segunda parte en Son Moix (4-1)

Los de Jagoba Arrasate dieron la talla justo cuando más lo necesitaban para llevarse una alegría que debe servir, de una vez, de punto de inflexión. Por fin la afición se lo pasó bien viendo a su equipo, algo que hacía mucha falta para alimentar las esperanzas de salvación y alejar los fantasmas que sobrevuelan desde hace demasiado tiempo sobre el estadio. Este triunfo aporta autoestima al propio entrenador, pero también a jugadores que mostraron un buen nivel como David López o Samu Costa, por ejemplo. Fue una goleada coral, cierto, pero los focos apuntan a un Jan Virgili que es una bendición para esta plantilla por su velocidad y descaro y Muriqi, imprescindible en este grupo.

Y eso que quedó claro desde el principio que el Mallorca le tenía mucho respeto al partido. La situación no estaba para salir a lo loco porque el miedo a perder era más grande que la ilusión por ganar. El Sevilla no parecía el visitante, con más posesión del balón, mientras que los locales solo funcionaban cuando aparecía Jan Virgili.

El extremo protagonizó una buena acción filtrando un pase que no encontró rematador y justo después soltó un derechazó que encontró una buena intervención de Vlachodimos. Muriqi, muy activo en funciones defensivas, cabeceó tras el saque de esquina desviado. Sin embargo, los hispalenses parecían más cómodos. Carmona ya había probado fortuna con un disparo que blocó Leo Román y Akor Adams también se dejó ver con otro tiro.

Jan Virgili conduce el balón. / Jaime Reina Alcocer

Hasta que un fogonazo de Virgili cambió el encuentro. El catalán se fue al suelo tras chocar con la bota de Carmona y, aunque Soto Grado no había señalado nada en primera instancia, el VAR le invitó a revisarlo para decretar penalti. Muriqi demostró mucha concentración para marcar y adelantar a los suyos. Fue su decimoquinto gol de la temporada, por lo que iguala su récord personal como bermellón, pero lo más importante ahora era que le estaba dando la victoria al Mallorca.

Los isleños, sin brillantez, resistían con relativa facilidad las ofensivas de los sevillanos, como un chut de Akor que fue despejado por Leo Román. Y cuando parecía que el 1-0 iba a ser el resultado al descanso, Maupay se sacó de la chistera un gran disparo imparable para Leo Román. El francés, debutante ayer, se aprovechó de una indecisión entre Omar Mascarell y Virgili para enmudecer a los 15.621 espectadores que acudieron al estadio con un fabuloso tanto.

Una gran segunda parte

El Mallorca mostró más personalidad en la reanudación, aunque nada hacía presagiar la fiesta que se desataría en las gradas. Una excelente combinación entre Asano y Darder estuvo a punto de ser rematada en boca de gol por Muriqi, pero Carmona apareció para cortar el pase. El kosovar, que siempre quiere más, creó otra gran oportunidad con un testarazo que despejó como pudo Vlachodimos. Fue la antesala de un subidón.

Samu Costa robó el cuero para cedérselo a Muriqi, que buscó de inmediato a Virgili. El atacante sorteó a dos rivales con un gran talento y su tiro, que había rozado en un defensor, fue rematado con una buena volea por el portugués, justo el que había originado la jugada. Un sensacional tanto que dejaba un esperanzador 2-1 en el electrónico. Sin embargo, quedaba todo un mundo por delante ya que apenas era el minuto 52.

Muriqi, Samu Costa y David López celebran el gol del luso. / Jaime Reina Alcocer

Arrasate reforzó su banda derecha al introducir a Antonio Sánchez por Asano, mientras que Almeyda metió pólvora con Alexis Sánchez y Ejuke. Y justo el chileno, ex del Barcelona, dispuso de una gran ocasión, pero su remate, tras una empanada general de la zaga, fue despejado por Maffeo. El Mallorca dio algunos pasos hacia atrás y eso significaba jugar con fuego, pero solo fue un espejismo porque los de rojo y negro apretaron cuando más lo necesitaban.

Antonio Sánchez recuperó el balón e inició una acción en la que Samu Costa se vistió de extremo para pasárselo a Muriqi y el disparo del balcánico rebotó en Darder para meterse en el fondo de la portería. La autoría del gol es del artanenc, aunque fuera con suerte, pero lo importante es que este 3-1 era oro puro. Ese resultado era una losa muy grande para un Sevilla que acusó el golpe. Mateo Joseph y Morlanes entraron para aportar frescura y lo cierto es que los baleares apenas sufrieron hasta el final. Hasta que ya en el descuento, el propio Joseph protagonizó una extraordinaria jugada culminada con mucha calidad por Pablo Torre, que dentro del área supo instalar un maravilloso 4-1. Ver para creer.

- Ficha técnica:

4 - RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, David López, Valjent, Mojica; Mascarell, Samu (Torre, m.92), Darder (Morlanes, m.83); Asano (A. Sánchez, m.55), Muriqi (Abdón, m.91), Virgili (Joseph, m.84).

1 - Sevilla: Vlachodimos; Juanlu (Ejuke, m.60), Carmona, Cardoso (Sow, m.79), Kike Salas, Suazo; Agoumé, Mendy, Peque (Alexis Sánchez, m.60); Akor Adams, Maupay (Isaac Romero, m.79).

Goles: 1-0, m.26, Muriqi (penalti); 1-1, m.46, Maupay; 2-1, m.53, Samu Costa; 3-1, m.74, Darder.

Árbitro: César Soto (Comité riojano). Amonestó con tarjeta amarilla al futbolista local Omar Mascarell (m.44) y al jugador visitante Agoumé (m.90).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Mallorca Son Moix ante 15.621 espectadores. EFE