El Mallorca apunta ahora a Italia: contacto por Zito Luvumbo

El Mallorca acelera en estas últimas horas de mercado en busca de algún futbolista que colme las expectativas del técnico Jagoba Arrasate e incremente las opciones ofensivas de un equipo que este mismo lunes se mide al Sevilla con el objetivo de salir de las plazas de descenso.

El tiempo se le echa encima a la dirección deportiva que encabeza Pablo Ortells, que ahora pone el foco en el delantero Zito Luvumbo, jugador de 23 años que también puede actuar en cualquiera de las dos bandas, según ha avanzado en sus redes sociales el periodista Matteo Moretto. El futbolista pertenece al Cagliari y ha sido más de 30 veces internacional con Angola.

El atacante, de 1,71 de altura, tiene varias ofertas sobre la mesa, con el Lecce como equipo más interesado en hacerse con sus servicios. El Mallorca es, por ahora, la opción que más apetece al jugador, que está pendiente de que el club bermellón y el Cagliari concreten la operación en las próximas horas.

Luvumbo, con contrato hasta 2028 con el Cagliari, ha disputado 12 partidos esta temporada en la Serie A y otros dos en Copa. No ha marcado ningún gol ni dado asistencias en los 321 minutos que ha estado sobre el césped.