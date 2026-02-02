Un día para ganar y fichar en Son Moix

Ganar y fichar. O fichar y ganar. Da igual el orden en que sucedan, pero el Real Mallorca necesita que ambas se produzcan hoy o el incendio que se puede desatar puede ser devastador a todos los niveles. Una de ellas, que sería vencer al Sevilla esta noche en Son Moix (21 horas/TDP), serviría como poco para salir de los puestos de descenso y calmar, aunque sea unos días, unos ánimos que no dejan de calentarse.

La segunda, que se decidirá en el despacho de Pablo Ortells, tendrá impacto en lo que queda de temporada y no es otra que reforzar al equipo antes del cierre del mercado de fichajes a las 00 horas.

La mayor parte de la atención del mallorquinismo estará en el césped, pero también en lo que pueda llegar en forma de fichaje necesario, ya reclamado por la plantilla, como dejó claro Vedat Muriqi. Tan solo Kalumba, que sigue inédito en el banquillo y será “proyecto de futuro”, es la única cara nueva. No reforzar al equipo cuando hay fichas libres y necesidades claras podría considerarse una temeridad por parte de Ortells y su equipo. Y es que está en juego la permanencia en Primera División.

Cuando acabe el partido, quedará poco más de una hora para que se cierre el mercado de fichajes. Si se gana previamente al Sevilla, la sensación será positiva. Si no se gana y Son Moix muestra su ira contra jugadores y palco, será la hora más larga en mucho tiempo en los despachos del estadio, porque la afición estará cerca y hará notar su enfado. Aunque pase lo que pase en el partido, el objetivo de la dirección deportiva no debe variar si no quiere dar sensación de improvisación.

El partido, que es prácticamente una final, solo puede acabar con alegría para los bermellones. El Sevilla es un rival directo por la permanencia, y los tres puntos darán aire al equipo. Además, servirían para mantener a favor el golaveraje –se venció por 1-3 en el Sánchez Pizjuán– algo fundamental en la igualdad reinante en la parte baja.

Con Morlanes y Lato ya disponibles, mientras que Kumbulla sigue K.O., la duda en el once reside en seguir apostando por David López o arriesgar con Raíllo, que no termina de recuperarse de su lesión en la clavícula. El cordobés quiere forzar, pero el precio a pagar puede ser muy grande.

Por su parte, el Sevilla juega en Mallorca, con la oportunidad de dar un paso hacia la zona tranquila de la tabla o seguir en el lío de la lucha por la permanencia.