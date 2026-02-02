Fútbol | RCD Mallorca
Cyle Larin cambia Rotterdam por Southampton
El delantero canadiense, propiedad del Mallorca, se marcha cedido a la Championship en busca de los minutos de los que no ha gozado en su estancia en el Feyenoord
Cyle Larin cambia Rotterdam por Southampton. El canadiense, propiedad del Real Mallorca, se ha dirigido esta mañana a la ciudad de la costa sur de Inglaterra para pasar el reconocimiento médico e incorporarse a ‘The Saints’ en calidad de cedido, según informa el periodista anglosajón de Sky Sports Mark McAdam. Su paso por Países Bajos ha sido para olvidar y ahora el delantero emprende una nueva aventura en la que bajará un escalón, jugando en la Segunda División inglesa.
El de Ontario se marchó cedido al Feyenoord en septiembre después de todo el mercado buscando opciones para salir del club bermellón. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Larin quería minutos y protagonismo. En Mallorca, donde nunca ha terminado de encajar y, especialmente, tras el rifirrafe que tuvo con la grada en Son Moix en el último partido de Liga de la temporada pasada, era evidente que no los iba a tener. La situación era insostenible y había que buscarle una salida.
Sin embargo, su estancia en el equipo de Robin Van Persie ha sido para olvidar. Entre la Eredivisie y la Europa League tan solo ha disputado 402 minutos y ha marcado la friolera de un gol. Ante tal situación, el canadiense busca un destino en el que pueda tener continuidad y el Southampton, que actualmente milita en la Championship, será su nuevo equipo.
'The Saints' ocupan actualmente la decimocuarta posición del campeonato, a siete puntos del Wrexham, que marca la última plaza del playoff de ascenso. Su interés en Cyle Larin surge tras la salida de su delantero titular, Adam Armstrong, rumbo al Wolverhampton.
