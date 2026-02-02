Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Primera División

El Córdoba devuelve a Jan Salas al Mallorca

El canterano se quedará en la plantilla bermellona al haber jugado esta temporada en dos equipos

Jan Salas, en el partido de la primera jornada contra el Barça en Son Moix

Jan Salas, en el partido de la primera jornada contra el Barça en Son Moix / Foto: @jansalass_

Manuel Fernández

Manuel Fernández

Palma

Jan Salas ya no es jugador del Córdoba. El club andaluz ha hecho oficial en la noche de este lunes la salida del canterano del Mallorca, que estaba cedido por el club bermellón.

El futbolista de Binissalem, de 20 años e internacional sub-20, salió cedido con destino a Córdoba el último día de fichajes del mercado de verano. El objetivo del Mallorca era que el canterano acumulara minutos y experiencia en la Segunda División.

Sin embargo, Salas no ha acabado de encontrar su sitio en el conjunto verdiblanco, con el que ha tenido ficha del filial y ha disputado solo cuatro partidos de Liga (con muy pocos minutos, 115 en total) y uno en Copa, en el que fue titular.

Jugó en agosto con el Mallorca

Salas se quedará en el Mallorca, ya que no puede marcharse a otro club al haber jugado en dos equipos esta temporada. Además del Córdoba, lo hizo con los bermellones en agosto, en las primeras jornadas de Primera División: siete minutos ante el Barça (0-3) en Son Moix y ocho frente al Celta (1-1), también en casa.

TEMAS

