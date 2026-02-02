Fútbol | Primera División
El Córdoba devuelve a Jan Salas al Mallorca
El canterano se quedará en la plantilla bermellona al haber jugado esta temporada en dos equipos
Jan Salas ya no es jugador del Córdoba. El club andaluz ha hecho oficial en la noche de este lunes la salida del canterano del Mallorca, que estaba cedido por el club bermellón.
El futbolista de Binissalem, de 20 años e internacional sub-20, salió cedido con destino a Córdoba el último día de fichajes del mercado de verano. El objetivo del Mallorca era que el canterano acumulara minutos y experiencia en la Segunda División.
Sin embargo, Salas no ha acabado de encontrar su sitio en el conjunto verdiblanco, con el que ha tenido ficha del filial y ha disputado solo cuatro partidos de Liga (con muy pocos minutos, 115 en total) y uno en Copa, en el que fue titular.
Jugó en agosto con el Mallorca
Salas se quedará en el Mallorca, ya que no puede marcharse a otro club al haber jugado en dos equipos esta temporada. Además del Córdoba, lo hizo con los bermellones en agosto, en las primeras jornadas de Primera División: siete minutos ante el Barça (0-3) en Son Moix y ocho frente al Celta (1-1), también en casa.
Suscríbete para seguir leyendo
- El CTA da su veredicto sobre los dos polémicos penaltis a favor del Mallorca ante el Athletic
- Solo faltaría que el Mallorca tuviese que pedir perdón por ser beneficiado por el VAR
- Entrevista a Jan Virgili: «Flipé cuando Arrasate me llamó y me dijo: ‘te quiero aquí el sábado’»
- Dani Rodríguez explica su salida del Mallorca: 'Mi etapa termina tras una reunión a cuatro
- El penalti que indignó al Mallorca ya tiene veredicto del CTA
- El mensaje de los abonados del Mallorca: 'Que nos dejen en Primera, ya habrá tiempo de homenajes
- Utz Claassen, expropietario del Real Mallorca: 'Sin nosotros, el club ya no existiría
- Son Moix empieza a hartarse del Mallorca de Arrasate