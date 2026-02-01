El Sevilla aplaza al lunes el viaje a Mallorca debido a un problema técnico en el avión

La expedición del Sevilla, que debía viajar en la tarde de este domingo por vía aérea a Palma para medirse este lunes a las 21:00 horas al Mallorca en Son Moix, se desplazará finalmente en la mañana del mismo día del encuentro a la isla debido a un problema técnico en el avión.

El club andaluz ha informado en un comunicado de que la delegación sevillista, con los 23 jugadores convocados por el técnico argentino Matías Almeyda, tenía la "posibilidad de viajar este mismo domingo en otro avión, pero el club decidió priorizar el descanso de los jugadores y no demorar la llegada a Mallorca".

La plantilla pernoctará en la ciudad deportiva del club y volará en la mañana del lunes, precisa el Sevilla en su escrito, en el que también agradece a la compañía aérea que organizaba el viaje "su plena disposición a la hora ofrecer alternativas de vuelo".