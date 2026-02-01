Jagoba Arrasate: "Confío en la dirección deportiva como he confiado desde el minuto uno"

Jagoba Arrasate sigue esperando a que lleguen refuerzos al Mallorca a falta de menos de dos días para que finalice el mercado, pero no pierde la esperanza: “Confío en la dirección deportiva como he confiado desde el minuto uno, es momento de unión y no de separar”. Los bermellones se enfrentarán al Sevilla este lunes en Son Moix a las 21:00 horas en un duelo que coincidirá con el final de la ventana invernal, una circunstancia que el de Berriatua cree que se “puede evitar”: “Tebas dirá que los dirigentes no juegan y que pueden trabajar igual, pero claro, el Sevilla jugará fuera de casa, por ejemplo. Y cuando se produce una salida o un fichaje, normalmente el director deportivo llama al entrenador, yo no quiero que nadie me llame mañana hasta las 11. Son situaciones que no son agradables”.

El entrenador también le ha quitado hierro a las declaraciones de Muriqi en las que afirmó que la dirección deportiva va “muy tarde” con los fichajes y ha defendido al kosovar: “Si escuchas toda la entrevista te cambia la percepción, si coges solo una frase se hace la bola grande. Tenemos que cuidar a Muriqi, es nuestro jugador referencia”.

En lo que respecta al duelo ante los hispalenses, el técnico ha calificado el encuentro como “muy importante”: “Es una cuenta atrás y necesitamos ganar. Tenemos que dar ese paso en la clasificación que nos iría muy bien”. Para la cita, Jagoba podrá contar de nuevo con Morlanes y Lato, mientras que Raíllo sigue siendo duda y Kumbulla continúa siendo baja: “Manu ha hecho toda la semana y está bien, Lato se ha incorporado al final y está para ayudar. Con Raíllo tenemos dudas, ha hecho un gran esfuerzo por querer estar y ha tenido que parar unos días por molestias y ese reposo le ha venido bien. Al 100% no está y no vamos a decidir hasta última hora porque tenemos muchos partidos por delante”

Sobre el rival, el vizcaíno considera que el conjunto andaluz es un equipo “muy reconocible y valiente”: “Tienen una forma de defender y de perseguir mucho. Han tenido una mala racha, pero ahora cuando han recuperado jugadores de la Copa África, sobre todo con Akor Adams, son un equipo más potente. Es un rival muy peligroso”.

En cuanto a las teclas que hay que tocar para revertir el mal momento que atraviesa el Mallorca en este inicio de 2026, Arrasate tiene claro que se trata más de un “factor psicológico” que táctico o futbolístico: “La clave en situaciones como está es remar en la misma dirección. Necesitamos humildad, trabajo, tienen que aportar los que juegan y los que no. Cuando entras en descanso hay que mantener la cabeza fría y esas son las teclas. La táctica es importante pero es más importante lo otro. Siempre he pensado que primero es la persona y luego el futbolista”.

Insiste también en “rentabilizar los goles del equipo”, como viene haciendo semana tras semana: “Al gol estamos llegando, llevamos 24, pero los 33 encajados nos están lastrando. Seguramente se pueda mejorar teniendo más el balón, pero también desde la solidaridad, la concentración, el rigor táctico…”.

Otra circunstancia que está perjudicando a los bermellones en lo clasificatorio son los resultados de los rivales, aunque Jagoba tiene claro que el Mallorca “tiene que hacer su camino”. “21 puntos en 21 partidos no es suficiente. Tenemos que tener más puntos que jornadas para llegar al objetivo. es normal que los rivales aprieten. Podemos hacer las cosas desde el miedo o desde el amor, desde el miedo puedes minimizar años y si lo haces desde el amor puedes conseguir algo más sólido. Tenemos que optar por lo segundo”.

A pesar de que muchos tendrán puesto un ojo en el final del mercado, el técnico se enfoca tan solo en el choque ante los de Almeyda. “Estoy muy enchufado por el partido de mañana y ya a las 11 me enteraré para tener una valoración sobre el mercado y me podréis preguntar qué me ha parecido. Si viene un jugador a sumarse a la causa bienvenido sea, pero tenemos que reforzar el equipo. Como equipo podemos ser mejores y más sólidos, y eso es lo que me preocupa”, ha concluido.