La Championship ofrece una salida a Cyle Larin

El futuro de Cyle Larin puede resolverse antes de que cierre el mercado de fichajes de enero. El delantero canadiense, propiedad del Real Mallorca y cedido en el Feyenoord, busca un cambio de equipo que le permita sumar minutos y aumentar sus opciones de ser convocado para el Mundial, que se disputará en junio y julio.

El internacional canadiense quiere encontrar un destino en el que tenga continuidad, algo que no está logrando en el conjunto neerlandés. El atacante, que apenas está contando para Robin van Persie, podría ver su futuro ligado a la Championship, la Segunda División inglesa, y más concretamente al Southampton. Según informa el medio Daily Echo, el conjunto blanquirrojo ya tendría un acuerdo con Larin, a la espera de que se rompa su cesión con el Feyenoord.

'The Saints' ocupan actualmente la decimocuarta posición del campeonato, a siete puntos del Wrexham, que marca la última plaza del playoff de ascenso. Su interés en Cyle Larin surge tras la más que probable salida de su delantero titular, Adam Armstrong, rumbo al Wolverhampton.

Cabe recordar que el delantero, que no entra en los planes del Mallorca ni de Jagoba Arrasate, tiene contrato con la entidad bermellona hasta junio de 2028. Fichado en 2023 por una cantidad cercana a los ocho millones de euros, el canadiense nunca terminó de aclimatarse al equipo ni a la isla y, el pasado verano, tras un episodio muy polémico con la afición, hizo las maletas rumbo a Países Bajos en los últimos días de mercado.