El Mallorca pregunta al Chelsea por Datro Fofana

El Real Mallorca ha acelerado esta semana en su intento de reforzar el equipo. Pablo Ortells, director deportivo del club bermellón, viajó hasta Inglaterra para sondear varias opciones. Entre los posibles candidatos a llegar antes del lunes, el central mallorquín Chadi Riad (Crystal Palace), por el que se contactó, y el delantero Datro Fofana, jugador del Chelsea.

Pero el Mallorca no está solo en la carrera por el atacante, ya que según ha revelado este sábado el periodista francés Marc Mechenoua en sus redes sociales, el Auxerre ya ha contactado con el Chelsea para su cesión con opción de compra a final de temporada. Además, añade que la operación es complicada y que se ha entrometido en la operación el Mallorca, que mejora las condiciones del club francés.

En cualquier caso, hay un aspecto que por el momento tiene la cesión parada: el Chelsea debe recuperar a alguno de los futbolistas que tiene dispersados en otros clubes porque ha superado la cuota de préstamos a equipos extranjeros (solo del primer equipo ya son cuatro).

Se dio a conocer en el Molde

David Datro Fofana (2002, Costa de Marfil) es un delantero que puede jugar en cualquiera de las posiciones de ataque y que se dio a conocer en 2022, cuando jugaba en el Molde noruego (65 partidos, 24 goles), al que llegó en febrero de 2021 desde el Abidjan City. El 1 de enero de 2023, el Chelsea le fichó por 12 millones de euros y desde entonces ha encadenado varias cesiones tras no acabar de cuajar en sus primeros seis meses en Londres. Union Berlín, Burnley y los equipos turcos Göztepe y Karagümrük (14 partidos y 8 goles en media temporada) han tenido en sus filas al futbolistas, que el pasado 21 de enero retornó al Chelsea.

Sin sitio en el equipo inglés ante la cantidad y calidad de los jugadores que actúan en la delantera del Chelsea, Datro Fofana está en el escaparate. Aunque el conjunto londinense exige unas condiciones importantes y que no están al alcance de muchso equipos. El Auxerre está haciendo fuerza para su incorporación, pero el Mallorca también ha entrado en escena con una oferta.