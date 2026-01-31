Horario y dónde ver el Mallorca-Sevilla

El Mallorca afronta frente al Sevilla una de las primeras finales que le quedan por la permanencia. El conjunto bermellón, inmerso en el descenso, recibe a los hispalenses en Son Moix en un duelo que será clave no tan solo por la clasificatorio, sino por lo anímico. Además, el partido coincidirá con las últimas horas del mercado, las cuales se esperan que sean frenéticas para Pablo Ortells y la dirección deportiva, ya que de momento no ha llegado ningún refuerzo de rendimiento inmediato.

En el encuentro de ida, los de Arrasate lograron una gran remontada y se llevaron la victoria por 1-3 con un doblete de Mateo Joseph en el Sánchez Pizjuán. Es la única victoria del Mallorca como visitante hasta la fecha. El cuadro balear llegó a aquel choque como colista y parecía que el triunfo podía marcar un punto de inflexión, pero tres meses después los bermellones vuelven a medirse a los de Matías Almeyda en posición de descenso, esta vez en la decimoctava.

Son Moix dictará sentencia ante la situación que atraviesa el equipo y también con un ojo puesto en el palco y el final del mercado. El partido, correspondiente a la jornada 22, podrá seguirse este lunes 2 de febrero a las 21:00 horas a través de DAZN, RTVE Play y Teledeporte.