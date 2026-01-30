Vedat Muriqi: "Necesitamos refuerzos y vamos muy tarde"

Vedat Muriqi cree que el Mallorca y Pablo Ortells llegan “muy tarde” al mercado. El club bermellón tan solo ha incorporado a Kalumba a falta de menos de cuatro días para que finalice la ventana invernal y el kosovar considera que los fichajes tendrían que haber llegado ya, aunque se muestra comprensivo con la dirección deportiva: “Necesitamos refuerzos y vamos muy tarde. Teníamos que traer jugadores antes, pero también es complicado fichar a un jugador, convencerlo para que venga aquí y luego aparte hay ese fair play financiero, que no puedes ni sobrepasar ni un euro”.

El ‘Pirata’ cree que la situación que atraviesa el equipo, inmerso en el descenso, requiere de jugadores que tengan cierto bagaje. “Estamos en un momento en el que necesitamos gente con bastante experiencia”, ha declarado Muriqi en una entrevista en IB3 Ràdio.

Sus 14 goles en Liga han despertado el interés de clubes como el Fenerbaçhe, aunque el delantero recalca que no se va a marchar en este mercado: “No tengo dudas de que me voy a quedar. Hablé con Ortells y le dije que voy a aceptar todas sus decisiones. Tuve ofertas bastante buenas personalmente y también para el club, pero han decidido no dejar escapar a su delantero. Me parece normal porque llevo 14 goles en la primera vuelta, ellos también piensan, aunque sea una oferta buena para el club, que lo importante es quedar en Primera. Me confirmaron que no me quieren vender y tampoco tenía ganas de irme”.

Respecto al momento que vive el equipo, el '7' cree que una de las mayores debilidades que está teniendo el Mallorca esta temporada es la facilidad con la que el contrario le hace daño. Los bermellones han encajado 33 goles en 21 jornadas. “Los rivales siempre nos crean problemas y nos meten goles. Estamos compitiendo bien, pero hay algunos momentos que el rival nos somete y consigue el gol”, ha manifestado el ariete.

El kosovar comprende el enfado de la afición, pero aboga por la unión para conseguir el objetivo: “Escucho mucho que la gente se está quejando de que estamos mal y tienen razón. Tienen muchísima razón, pero quedan 17 partidos y hay que unirnos, estar bien para el encuentro del lunes y empezar a sumar puntos como sea. Tenemos que trabajar mucho más y estar mucho más unidos con la afición”.

Jagoba Arrasate afirmó hace meses que había que asumir que se iba a sufrir para lograr la permanencia, y 'El Pirata' se muestra de acuerdo con su entrenador: “Va a ser así hasta el último. Excepto si hacemos una racha de cuatro o cinco partidos seguidos ganando, va a ser así. Veo al vestuario preparado porque tenemos bastantes jugadores con experiencia, somos una plantilla con jugadores con experiencia y también jóvenes Tenemos una buena mezcla ahí. Pero ojalá empecemos a ganar lo antes posible, tres o cuatro seguidos y así vamos a calmarnos todos.

No obstante, Muriqi se muestra seguro de que el Mallorca seguirá en Primera la siguiente temporada: “No tengo ninguna duda que el Mallorca se va a quedar en Primera, porque tenemos bastante calidad respecto a los otros equipos. No quiero faltar el respeto a otros equipos, pero tenemos mucha más calidad que otros rivales que están ahí”.