Pablo Ortells y el Mallorca vuelven a improvisar

Dicen que es mejor tarde que nunca, y todo apunta que así será. Pero la realidad de este mercado de fichajes es que el Mallorca va en clara desventaja respecto a sus rivales directos en Liga. Salvo el Alavés, que al contrario de reforzarse, se ha debilitado con la venta de Carlos Vicente al Birmingham por ocho millones, todos han movido ficha, mientras que en la isla todavía se sigue esperando a que llegue algún jugador que pueda aportar rendimiento inmediato -Arrasate ya dijo que será difícil que Kalumba cumpla esa premisa-.

Equipos como el Getafe no solo han incorporado efectivos, sino que estos ya están dando puntos. El conjunto azulón ha sumado a Boselli, Zaid Romero, Martín Satriano y Luis Vázquez, que marcó y estuvo a punto de darle los tres puntos a los suyos en el último partido ante el Girona, pero un gol en el descuento de los de Míchel lo impidió.

El cuadro gironí es otro de los que mejor se ha movido, aunque contando con la ayuda del City Group. Ter Stegen y Fran Beltrán ya fueron titulares en el choque ante los de Bordalás, y Echeverri -cedido desde el Manchester City- también disputó algunos minutos.

Osasuna ha incorporado a Javi Galán, titular indiscutible desde su llegada, y Raúl Moro. Este último habría encajado a la perfección en lo que busca el Mallorca para el extremo derecho, pero su precio (cinco millones por el 50% de los derechos del jugador más tres en variables) resultaba inasumible para las pretensiones del club bermellón.

El Valencia ha reforzado su plantilla con Sadiq, Guido Rodríguez y Unai Núñez. El Rayo, con Carlos Martín e Ilias Akhomach, dos perfiles que tampoco le hubiesen venido mal a los de Arrasate, especialmente el del extremo hispanomarroquí. Y el Sevilla, próximo rival del Mallorca, ha oficializado en las últimas horas la cesión de Neal Maupay, delantero procedente del Olympique de Marsella.

Tan solo quedan cuatro días de mercado y el tiempo se agota. Alfonso Díaz explicó el pasado martes que Pablo Ortells no asistió a la fiesta del décimo aniversario de la propiedad porque estaba "literalmente trabajando" y que "seguro que vendrá algún fichaje". En caso de que así sea, también está por ver si finalmente llegará más de uno. Pero, a estas alturas, resulta evidente que cualquier incorporación será fruto de la improvisación y no de una planificación previa, lo que deja en evidencia las carencias de una gestión deportiva que vuelve a reaccionar tarde. Y mientras tanto, los refuerzos de los rivales directos ya están dando puntos a sus equipos.