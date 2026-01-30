El Mallorca se interesa por Chadi Riad

El Mallorca quiere fichar a Chadi Riad. Pablo Ortells y Aritz Aduriz han viajado esta semana a Londres para intentar acometer la incorporación del defensa del Crystal Palace, según ha podido saber Diario de Mallorca. Alfonso Díaz ya explicó el martes que el director deportivo no acudió a la fiesta del décimo aniversario de la propiedad porque estaba "literalmente trabajando", y el zaguero mallorquín de 22 años es el pretendido por el castellonense para reforzar una defensa que está haciendo aguas esta temporada, con 33 goles encajados en 21 jornadas.

Las necesidades del equipo de Arrasate indicaban a que tan solo llegaría un extremo, pero la lesión de Raíllo en la clavícula y, sobre todo, los continuos problemas físicos de Kumbulla, que no está dando el rendimiento esperado y ha disputado tan solo siete partidos de Liga, han hecho que la directiva opte por moverse también por un central.

Riad reapareció el pasado fin de semana con el club londinense tras haber estado de baja prácticamente un año por una rotura del ligamento cruzado anterior. El canterano mallorquinista abandonó la entidad bermellona en 2019 para marcharse al Barcelona, donde estuvo cuatro temporadas y llegó a debutar en Primera bajo los órdenes de Xavi Hernández en la temporada 2022/23.

En la 2023/24 se marchó al Betis en busca de minutos y aprovechó la oportunidad con creces. En el equipo verdiblanco dio un rendimiento más que notable y fue de los mejores centrales de la Liga, lo que despertó el interés de la Premier League. El Crystal Palace apostó por el mallorquín y le fichó por 15 millones en el verano de 2024. Sin embargo, su calvario con las lesiones no le ha permitido tener continuidad en el Palace, donde tan solo ha podido jugar cuatro partidos en temporada y media, y ahora el Mallorca pretende ficharlo para reforzar su defensa.

Noticias relacionadas

(NOTICIA EN DESARROLLO)