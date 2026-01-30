Jagoba Arrasate: "Tengo suficiente bagaje en Primera para saber cuáles son las teclas que hay que tocar"

Jagoba Arrasate se ve con fuerza para sacar adelante la situación que atraviesa el Mallorca, inmerso en puestos de descenso: “Creo que tengo suficiente bagaje en Primera División para saber cuáles son las teclas que hay que tocar para que el equipo sea más competitivo y tire para arriba”. El técnico reconoció ser el “máximo responsable” del lugar que ocupan los bermellones en la tabla en el programa Radioestadio Noche, emitido este jueves por la noche desde el Playa Garden Hotel & Spa de la Playa de Muro, con motivo de la Challenge Ciclista Mallorca.

“Estoy sufriendo, es una obviedad, porque a nadie le gusta estar en esta situación. Soy el máximo responsable y no eludo esa responsabilidad. Veo un grupo que lo está pasando mal también y que necesita exigencia, pero también cariño. Y necesita de su líder, que es el entrenador, que acierte y que les dirija bien”, declaró el de Berriatua.

A menos de cuatro días para que finalice el mercado, Arrasate espera que llegue algún fichaje y deja claro que prefiere “calidad” antes que “cantidad”, pero asume que la mejora del equipo está en sus manos: “Para mí es muy fácil decir que me faltan cuatro, cinco o seis jugadores. Pero en lo que estoy pensando ahora es en que puedo sacar más rendimiento de la plantilla que tengo, mi foco está ahí. No estoy pensando en que venga un jugador que me vaya a solucionar todo esto. Ojalá venga uno, dos o tres que nos ayuden, pero para mí sería como justificarme y no lo voy a hacer. Yo como entrenador tengo unas piezas y tengo que sacar el máximo rendimiento de esas piezas, que de momento no lo estamos haciendo. Lo primero que tengo que hacer es autocrítica”.

Respecto a las “teclas” a tocar, el entrenador vuelve a recalcar los problemas defensivos: “Llevamos 24 goles a favor, al gol estamos llegando, pero llevamos 33 en contra y eso es un lastre para nosotros. Es lo que tenemos que mejorar. Son un montón de goles en contra para un equipo como el Mallorca que necesita rentabilizarlos. La tecla es esa: ser más competitivos, ser más sólidos. Y eso no entiende de líneas, de portero o defensa… Desde arriba tenemos que trabajar mejor a nivel defensivo para encajar menos y desde ahí, crecer”.

Jagoba fue preguntado también por lo sucedido con Dani Rodríguez y admitió que fue una situación “dolorosa”: “Son cosas que influyen. Era un jugador muy importante y que me había ayudado. No había nada hasta que él hace una cosa y yo respondo a eso haciendo lo que entiendo que hay que hacer cuando se vulneran los códigos de un vestuario. Vi que el otro día debutó con el Leganés y ojalá le vaya bien. El último día hablamos y nos dimos un abrazo, es un capítulo cerrado y ha sido desagradable para todos”.

En referencia a lo ocurrido en el Real Madrid con la destitución de Xabi Alonso, Arrasate afirmó que “ya no se respeta la figura del entrenador”: “No me parece normal todo lo que se dice, se hace… Yo entiendo que nuestra profesión tiene que ser de otra manera. Si escuchas la radio, gente que no sabe de fútbol dice barbaridades sobre los entrenadores y no pasa nada. El periodismo antes era de otra manera”.