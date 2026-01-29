Fútbol
El terrible calendario del Mallorca en febrero
Un rival directo por la salvación, el líder de la Liga y tres equipos que luchan por Europa son los adversarios con los que se enfrentará el equipo bermellón este febrero para salir de los puestos de descenso
El Mallorca necesita levantarse como sea y lo peor es que el calendario que le viene por delante en este mes de febrero es terrible. Caer a los puestos de descenso ha añadido unas urgencias que alimentan el ambiente enrarecido que está viviendo el grupo de Jagoba Arrasate. Sumar es indispensable y lo peor es que la cuesta que le viene por delante es empinada.
El duelo frente al Sevilla del próximo lunes en Son Moix (21 horas) está marcado en rojo. No hay excusas para un duelo que, en el caso de ganarse, insuflaría mucho oxígeno y seguramente serviría para escapar de la antepenúltima plaza, pero que en el caso de un empate o una derrota dispararía todavía más las alarmas.
Lograr los tres puntos ante los hispalenses es todavía más importante si cabe porque el siguiente encuentro se disputa el sábado, 7 de febrero, ante el líder Barcelona en el Camp Nou (16.15h). Es una visita al dentista en toda regla que no invita al optimismo frente a los Lamine Yamal, Lewandowski y compañía.
El Betis será el siguiente adversario de los bermellones, aunque todavía no está fijada la fecha del encuentro. Los verdiblancos, en plena lucha por meterse en puestos europeos, son uno de los mejores visitantes de la competición ya que han sumado 13 puntos, con solo dos derrotas.
Uno de los que pugnan con los andaluces precisamente es el Celta, otro viaje que históricamente no se le suele dar bien al Mallorca. Es verdad que los vigueses no son tan fiables como locales, ya que han sufrido tres derrotas y han empatado cinco veces, pero no pueden bajar el pie del acelerador si quieren mantenerse en posiciones continentales.
Y la Real Sociedad, que está renaciendo desde la llegada a su banquillo de Pellegrino Matarazzo, cierra este particular tortura. Los donostiarras todavía aspiran a meterse entre los seis primeros y aterrizarán en Son Moix sabiendo que es una buena oportunidad para mirar hacia arriba. Un dolor de cabeza para el Mallorca.
Suscríbete para seguir leyendo
- El CTA da su veredicto sobre los dos polémicos penaltis a favor del Mallorca ante el Athletic
- Solo faltaría que el Mallorca tuviese que pedir perdón por ser beneficiado por el VAR
- Entrevista a Jan Virgili: «Flipé cuando Arrasate me llamó y me dijo: ‘te quiero aquí el sábado’»
- Dani Rodríguez explica su salida del Mallorca: 'Mi etapa termina tras una reunión a cuatro
- El penalti que indignó al Mallorca ya tiene veredicto del CTA
- El mensaje de los abonados del Mallorca: 'Que nos dejen en Primera, ya habrá tiempo de homenajes
- Utz Claassen, expropietario del Real Mallorca: 'Sin nosotros, el club ya no existiría
- Son Moix empieza a hartarse del Mallorca de Arrasate