El terrible calendario del Mallorca en febrero

El Mallorca necesita levantarse como sea y lo peor es que el calendario que le viene por delante en este mes de febrero es terrible. Caer a los puestos de descenso ha añadido unas urgencias que alimentan el ambiente enrarecido que está viviendo el grupo de Jagoba Arrasate. Sumar es indispensable y lo peor es que la cuesta que le viene por delante es empinada.

El duelo frente al Sevilla del próximo lunes en Son Moix (21 horas) está marcado en rojo. No hay excusas para un duelo que, en el caso de ganarse, insuflaría mucho oxígeno y seguramente serviría para escapar de la antepenúltima plaza, pero que en el caso de un empate o una derrota dispararía todavía más las alarmas.

Lograr los tres puntos ante los hispalenses es todavía más importante si cabe porque el siguiente encuentro se disputa el sábado, 7 de febrero, ante el líder Barcelona en el Camp Nou (16.15h). Es una visita al dentista en toda regla que no invita al optimismo frente a los Lamine Yamal, Lewandowski y compañía.

El Betis será el siguiente adversario de los bermellones, aunque todavía no está fijada la fecha del encuentro. Los verdiblancos, en plena lucha por meterse en puestos europeos, son uno de los mejores visitantes de la competición ya que han sumado 13 puntos, con solo dos derrotas.

Uno de los que pugnan con los andaluces precisamente es el Celta, otro viaje que históricamente no se le suele dar bien al Mallorca. Es verdad que los vigueses no son tan fiables como locales, ya que han sufrido tres derrotas y han empatado cinco veces, pero no pueden bajar el pie del acelerador si quieren mantenerse en posiciones continentales.

Y la Real Sociedad, que está renaciendo desde la llegada a su banquillo de Pellegrino Matarazzo, cierra este particular tortura. Los donostiarras todavía aspiran a meterse entre los seis primeros y aterrizarán en Son Moix sabiendo que es una buena oportunidad para mirar hacia arriba. Un dolor de cabeza para el Mallorca.