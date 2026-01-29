Leo Román: "Hacer de Son Moix un fortín es lo que va a marcar la diferencia"

Leo Román tiene muy claro que gran parte de la permanencia pasa por que el Mallorca se haga fuerte en casa: “Hacer de Son Moix un fortín es lo que va a marcar la diferencia entre nosotros y otros equipos”. Los bermellones, que hasta ahora suman cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas en su feudo, afrontan dentro de cuatro días un partido ante el Sevilla que se presenta como crucial para empezar a revertir este mal inicio de 2026, en el que los de Arrasate han perdido tres encuentros de los cuatro disputados. “Eso tiene que ser una prioridad y tiene que empezar el lunes”, ha comentado el guardameta sobre el duelo ante los hispalenses en los medios del club.

Tras la derrota ante el Atlético en el Metropolitano y los resultados de los rivales directos, que fueron todos en contra de sus intereses, el Mallorca entró el lunes en descenso después de cuatro meses sin pisar la zona roja. El ibicenco, sin embargo, mantiene el optimismo: “Vamos a intentar dar la vuelta a esta situación. Hemos estado en otras etapas en momentos parecidos a este. Hemos conseguido salir adelante y estoy seguro de que esta vez también lo haremos. Creo que tenemos mucho para dar. Venimos ahora de un tropiezo y evidentemente, si no se hace nada, las cosas no cambian, pero creo que si cada uno da su mejor versión y mejoramos como equipo, este equipo creo que tiene mucho para dar”.

"La gente cuando ve que el equipo va, que el equipo quiere y que vamos a por el partido, está ahí. Vaya bien o vaya mal, la gente apoya y así lo sentimos nosotros. Está claro que también les tenemos que dar”, ha añadido Leo Román, consciente de que deben darle motivos a la afición para creer en el equipo.

El portero regresó el mes pasado en la victoria ante el Elche tras haber estado casi dos meses de baja por lesión. Desde su vuelta, salió especialmente señalado en la derrota ante el Girona, pero también fue uno de los héroes en el triunfo ante el Athletic, haciendo gala de su mejor nivel con varias intervenciones de mérito.

"Es verdad que me fastidió un poco porque era el momento en el que mejor me encontraba y aparece esa lesión, pero son cosas que pasan en la vida y, sobre todo, también en el deporte. Son momentos también de silencio. En los que estás contigo mismo y analizas también un poco todo y creo que eso también me ha servido para intentar dar mi mejor versión ahora", ha manifestado el arquero sobre su momento individual.