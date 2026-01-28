Steve Kerr, accionista del Mallorca, alza la voz contra Donald Trump

Steve Kerr, accionista del Mallorca, es una de las figuras de la NBA más críticas con Donald Trump. El técnico de los Golden State Warriors, que pasó cuatro noches en medio de los disturbios civiles en Mineápolis, alzó la voz una vez más contra el presidente de Estados Unidos: "Tenemos mucha esperanza de que las protestas, tanto aquí como en todo el país, conduzcan a una solución mucho mejor para la inmigración", aseguró tras perder el lunes contra Minnesota Timberwolves en unas declaraciones pospartido recogidas porThe New York Times.

"No es que estén erradicando a delincuentes violentos, sino que están deteniendo a niños de cinco años, ciudadanos estadounidenses. La inmigración es un problema que debe abordarse, pero debe ser abordado por el Congreso, por vía legislativa, no por la fuerza militar en las calles, sacando a la gente de sus hogares", añadió.

Sobre su experiencia en la ciudad admite que fue una "locura". "Presenciarlo todo de primera mano fue significativo y muy triste, pero me alegro de haber estado aquí. Me satisface que hayamos podido ver a la gente de Mineápolis e intentar ayudarlos a olvidar todo lo sucedido jugando un par de partidos de baloncesto, pero obviamente va a requerir mucho más que eso. Es una ciudad muy resiliente y está en una situación muy difícil; es triste estar aquí", sentenció Kerr.

Muerte de Alex Pretti

Un día y medio antes, el domingo 25 de enero, jugaron su primero de los dos partidos en Mineápolis. Fue "uno de los más raros y tristes" de su carrera por el ambiente de la grada tras la muerte a tiros de Alex Pretti a manos de agentes federales en el marco del operativo migratorio desplegado por el Gobierno de Donald Trump en la ciudad. El encuentro debió disputarse antes, pero los equipos y la NBA lo pospusieron.

El resultado fue lo de menos, aunque ganaron los de Steve Kerr por 85-111. "Se notaba que ellos estaban lidiando con todo lo que ha pasado y con lo que ha vivido la ciudad. Ganamos y estamos contentos, pero el ambiente era duro", comentó.

La de Pretti fue la segunda muerte de personas que se oponen a las redadas migratorias a manos de agentes federales de ICE en pocos días en Mineápolis después de la de Renée Good el 7 de enero.

Minuto de silencio por Renée Good

Tras la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Steve Kerr también levantó la voz y apoyó la decisión de los Minnesota Timberwolves en guardar un minuto de silencio antes de empezar el encuentro contra Cleveland Cavaliers.

Kerr articuló un discurso muy duro contra la administración republicana que se hizo viral. "Es una verdadera vergüenza que en nuestro país podamos tener agentes del orden que cometan asesinatos y aparentemente queden libres de culpa. Es una vergüenza que el gobierno haya salido y haya mentido sobre lo sucedido cuando hay vídeos y testigos que refutan lo que dice el gobierno. Es muy desmoralizador. Es devastador perder la vida de alguien, especialmente de esa manera. Es muy triste para su familia, para ella y para esa ciudad, y me alegra que los Timberwolves salieran y expresaran esa tristeza”, aseguró.

Décimo aniversario de la propiedad americana en el Mallorca

Este martes el Mallorca celebró el décimo aniversario de la llegada de la propiedad americana. Andy Kohlberg, presidente de la entidad, afirmó que está "más ilusionado" por los próximos diez años. Aunque Steve Kerr no pudo acudir, sí que mandó un mensaje a través de un vídeo que fue proyectado: "Espero que el club pueda seguir creciendo y ser un motivo de orgullo para toda la isla".

Llegada de Kerr al Mallorca

El técnico de los Golden State Warriors de la NBA se incorporó al accionariado del Mallorca tras la reestructuración llevada a cabo el 1 de julio de 2023 y que tiene al frente al presidente y también máximo accionista, Andy Kohlberg.

Steve Kerr, referente universal en el mundo del baloncesto y compañero de Michael Jordan en los Chicago Bulls, se sumó al club cargado de ilusión: “Soy amigo de Andy Kohlberg y estuvimos juntos este verano. Me dijo que ha habido un cambio en la propiedad y me ofreció la opción de ser parte del nuevo grupo inversor. Estoy muy motivado, estuve en Mallorca el pasado verano viendo un partido (ante el Betis en Son Moix), apoyando al equipo y convirtiéndome en su fan. Es una oportunidad muy emocionante”.