Las leyendas del Mallorca mandan un mensaje a los jugadores: "Tienen que dar más"

Las leyendas del Mallorca desfilaron por la Sala Tramuntana del Estadi Mallorca Son Moix en el acto de conmemoración del décimo aniversario de la actual propiedad del club, que presidió Andy Kohlberg. Futbolistas que dejaron su sello en la entidad como Jovan Stankovic, 'Chichi' Soler, Braulio Pulido o 'Paquete' Higuera dieron su opinión sobre la situación del equipo, que actualmente ocupa puestos de descenso, y señalaron que la solución está en los jugadores: "Tienen que dar más".

Jovan Stankovic, que estuvo en una de las épocas más gloriosas del Mallorca, afirmó que individualmente hay un "buen equipo", pero que los jugadores "tienen que dar más". "No rinden al nivel esperado, pero tenemos una buena plantilla", aunque lo puntualizó: "Los buenos futbolistas no hacen un buen equipo. Mira el Real Madrid". El serbio se explayó y también pidió más al técnico, Jagoba Arrasate: "Tiene que exigirles". Y lanzó una advertencia: "Los jugadores son los únicos que lo pueden sacar adelante".

Braulio Pulido, que jugó a final de la década de los 70 y principios de los 80, fue más comedido aunque señaló un aspecto que le falta a los futbolistas en los últimos encuentros: "Tienen que ser más agresivos". Y añadió que deben hacerse "más fuertes" en casa.

"Falta identidad"

El jugador con más partidos en la historia del Mallorca, 'Chichi' Soler, también otorgó más responsabilidad a la plantilla sobre la situación que atraviesa el equipo: "Los artistas son los jugadores". Ahondó en hay que conseguir una "idea de juego". Y le llama poderosamente la atención que de un partido a otro cambie "tanto la imagen". "Lo que menos me gusta es la falta de identidad". "Todo pasa por los futbolistas, el entrenador tiene que gestionar", apunta.

Paquete Higuera, que debutó a los 17 años y que ha sido importante en el club, piensa que algún fichaje "puede ayudar" y que un club como el Mallorca siempre necesita refuerzos. También subraya la importancia de "estar unido" y "creer" en el equipo. Este es el optimismo necesario para ganar al Sevilla este lunes a las 21 horas en Son Moix y salir del descenso.