El mensaje de los abonados del Mallorca: "Que nos dejen en Primera, ya habrá tiempo de homenajes"

Si hay algo que caracterice a todo mallorquinista que se precie es lo que sufre temporada tras temporada viendo al Mallorca. Ese «patiment», ese «passar pena». Esta temporada no es una excepción.

Durante las últimas semanas, las dudas sobrevuelan Son Moix y a sus aficionados. «La situación es delicada», afirma David Aguiló, socio número 979. Rafel Palmer, abonado 534, quien lleva 36 años siguiendo al club, la categoriza incluso de «preocupante»: «Estamos abajo y tenemos la suerte de que hay equipos que pueden ser peores, pero es preocupante». «La situación está un poco tensa por los resultados y por todo lo que ha pasado desde el pasado verano», comenta Joan Colom, socio 990.

El club bermellón llevó a cabo el lunes un nuevo acto de homenaje a la fidelidad de sus abonados, en una jornada dedicada a quienes acumulan 25 o más años de vinculación con la entidad. Un total de 905 socios recogieron a lo largo del día su insignia de plata con el escudo del Mallorca y su diploma personalizado. En el acto, estuvieron presentes el presidente y máximo accionista del club, Andy Kohlberg y el CEO Corporativo, Alfonso Díaz.

El presidente del Mallorca, Andy Kohlberg y el CEO Corporativo, Alfonso Díaz, entregan el diploma a un abonado. / RCD Mallorca

Juanmi Mas, tras cuarenta y cuatro años siendo socio del Mallorca, es uno de los aficionados distinguidos. Pese al agradecimiento de todos los socios consultados por este diario, Mas lo tiene claro: «Yo espero que el club, a parte de hacer este homenaje, nos deje en Primera División, que es lo más importante, ya habrá tiempo de homenajes».

Con el Mallorca atravesando una mala racha cada vez más preocupante, cada uno propone sus remedios. «La solución pasa por fichar a más jugadores en determinadas posiciones», afirma Rafel Palmer con firmeza. Juanmi Mas, también de acuerdo, añade: «Pero jugadores de calidad, que vengan a sumar y no a llenar el vestuario». «No tenemos banquillo y no hay recambios para lo que tenemos en el campo», sostiene Gaspar Josep Alomar, socio 518.

Algunos cuestionan el trabajo de Pablo Ortells tanto durante los últimos años como en el presente mercado de fichajes: «Apuesta mucho por la juventud y son apuestas arriesgadas, que algunas salen bien, pero otras no tanto», señala Ernesto García, socio 397. «Creo que la gestión es nefasta», afirma Palmer con contundencia. «Los números son los que son, no hace falta hablar mucho más. Si el trabajo fuera bueno, no habríamos sufrido tanto durante dos temporadas seguidas», añade. Juanmi Mas, por su parte, comenta: «Creo que ya debería haber dimitido hace mucho tiempo porque el equipo cada vez va a menos. Vivimos de rentas. No sé si realmente tienen intención de fichar y si realmente hay dinero suficiente para fichar buenos jugadores».

Tres abonados tras haber recogido su insignia y su diploma en el homenaje en Son Moix. / Aina Segura Quetglas

Aunque con pena, algunos mallorquinistas empiezan a mirar también a Jagoba Arrasate: «Yo creo que, por desgracia, ya toca destituir a Arrasate. Creo que él ha dado todo lo que podía y se necesita un poco de aire fresco», explica Joan Colom. «Si no se gana al Sevilla, se tendrá que cambiar el entrenador también porque el equipo ya no juega a nada y creo que el vestuario no cree en este entrenador», afirma, en la misma línea, Juanmi Mas. Otros, sin embargo, se mantienen con dudas: «No sé decirte si hay que cambiar o no al entrenador, porque nunca se sabe. Siempre es una solución porque vale más cambiar a uno que a once, pero yo tal vez cambiaría otras piezas», explica Gabriel Josep Alomar. Para David Aguiló no hay dudas: «Me parece un técnico muy honesto y sincero y no me gustaría que lo destituyeran».

Pero después de dos, tres y cuatro décadas siguiendo al Mallorca, la esperanza de que el club consiga revertir la situación está casi a la altura de ese «patiment»: «Estando todos unidos lo sacaremos seguro», sostiene Joan Colom. «Es complicado, pero seguro que con esfuerzo y con el ánimo de la afición se sacará adelante», afirma Ernesto García. «De peores situaciones hemos salido. En todo este tiempo hemos visto de todo y si seguimos aquí es porque somos optimistas siempre», sentencia David Aguiló.