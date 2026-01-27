El Mallorca celebra el décimo aniversario de la propiedad americana con un mensaje claro de Andy Kohlberg: "Me ilusionan más los próximos diez años para seguir creciendo"

El RCD Mallorca ha celebrado el décimo aniversario de la actual propiedad del club este martes en la Sala Tramuntana del Estadi Mallorca Son Moix. Andy Kohlberg, que ha presidido el acto, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los aficionados: "Estoy más ilusionado con los próximos diez años". Han acudido el entrenador, Jagoba Arrasate, y todo el cuerpo técnico, los cinco capitanes del equipo (Antonio Raíllo, Martin Valjent, Manu Morlanes, Abdón Prats y Sergi Darder) y el CEO de Negocio, Alfonso Díaz. Pablo Ortells, director deportivo, y Aritz Aduriz, adjunto a la dirección deportiva, han sido los grandes ausentes porque desde el entorno del club se espera que puedan cerrar una incorporación antes del mercado de fichajes el 2 de febrero.

Andy Kohlberg y Anika, su mujer, han sido de los primeros en llegar. Han subido por las escaleras los tres pisos desde el parking de los jugadores y, como buenos anfitriones, han recibido a las cerca de 200 personas que han estado presentes en una jornada importante, enmarcada dentro de los actos del 110 aniversario de la entidad.

Kohlberg acapara los focos

El presidente del Mallorca ha acaparado los focos. Una situación en la que no se le veía especialmente cómodo tanto a él como a su mujer, que prefieren estar en un segundo plano. Pero este martes fue un día para posar, dirigirse a la masa social y lanzar un mensaje de tranquilidad. Esta vez, Kohlberg habló en inglés y la presentadora del acto, la periodista de IB3 Melisa Aliaga, fue traduciendo.

Andy Kohlberg hizo balance de su gestión y lanzó un mensaje de estabilidad en la entidad para el futuro: "Hoy, estoy orgulloso de estos últimos diez años. Pero estoy aún más ilusionado con los próximos diez años. Porque seguimos teniendo ambición, hambre y una base sólida para seguir creciendo". Este es el mensaje destacado del presidente del club bermellón como el del resto de sus accionistas que, aunque no han estado presentes, en una proyección de un vídeo han transmitido la misma idea.

Kerr, Nash y Holden lanzan mensajes

Steve Kerr espera que "el club pueda seguir creciendo y ser un motivo de orgullo para toda la isla", mientras que Steve Nash ha sintetizado esta época como "10 años de aprendizaje" en los que han sido parte de "una comunidad que nos ha hecho muy humildes". Por su parte, Stuart Holden mira hacia el futuro: "La emoción no se limita a los últimos 10 años, sino también para los 10 años que vienen".

Al acto faltaron las grandes figuras políticas de las Islas Baleares. Ni Marga Prohens, presidenta del Govern; ni Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca; ni Jaime Martínez, alcalde de Palma, acudieron. Sí fueron el conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern , Jaume Bauzá; el director general de Deportes de Palma, David Salom; el director general d'Esports del Govern Balear, Joan Toni Ramonell; el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard; el gerente de la Fundación para el deporte balear, Eladi Huertas; el presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Horrach, o el expresidente de esa institución, Miquel Bestard. Y también el senador por las Islas Baleares, José Hila.

También hicieron acto de presencia las grandes leyendas del Mallorca como Jovan Stankovic, Chichi Soler, "Paquete" Higuera y Braulio Pulido, entre otros.

Pablo Ortells, en busca de un fichaje

El gran ausente de la noche fue Pablo Ortells. El director deportivo del Mallorca está de viaje junto a su adjunto, Aritz Aduriz. Se espera que puedan cerrar un fichaje próximamente porque el mercado de fichajes acaba el 2 de febrero, el mismo día que los de Arrasate se miden al Sevilla en Son Moix. El técnico de Berriatua, que necesita refuerzos, también estuvo en el acto junto a su cuerpo técnico.

Morlanes fue el primer jugador en llegar y Martin Valjent y Abdón Prats los que más prisa se dieron para regresar a casa. Fue un día de celebraciones, pero de una forma contenida porque el equipo entró en descenso este lunes.

Por otro lado, la cantante mallorquina Maria Hein ha amenizado el evento interpretando las canciones 'La Dama de Mallorca' y 'Creu d'or'. Además, la también artista local Caterina Ross fue la encargada de cantar el himno del RCD Mallorca.