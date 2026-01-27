Dani Rodríguez explica su salida del Mallorca: "Mi etapa termina tras una reunión a cuatro"

Dani Rodríguez rompe su silencio tras cuatro meses sin jugar en el Mallorca en una entrevista en el Partidazo de Cope. El futbolista de Betanzos, que fichó la semana pasada por el Leganés tras rescindir su contrato con el club bermellón en diciembre, aclara que su post en redes sociales tras quedarse sin jugar en el Santiago Bernabéu en la tercera jornada, no fue "una pataleta", sino que describía un problema que iba "mucho más allá". Y añade que su etapa en la entidad mallorquinista acaba el 1 de septiembre tras tener una "reunión a cuatro", en la que no puede dar nombres y apellidos por "cláusulas de confidencialidad". Aunque todo apunta a que estuvo reunido con Pablo Ortells, director deportivo; Alfonso Díaz, CEO de Negocio; y Jagoba Arrasate, entrenador del club.

Sobre su post al día siguiente de quedarse sin jugar contra el Real Madrid, admitió su error en las formas, pero no en el fondo: "Cuando las emociones gobiernan tus acciones, lo normal es que te equivoques. Quería hablar de un problema más grupal, que viene de más lejos y no porque jugara Jan Virgili. Es algo que venía de mucho más atrás".

Dani Rodríguez pide disculpas

"Cuando llevas tantas temporadas en un club y te sientes orgulloso del grupo que has creado y que se estuviera rompiendo y que no se estuviera gestionando de la mejor manera posible... No puedo dar nombres. Es lo que escribo, ahora no me puedo meter en más problemas por temas de rescisión. No puedo hablar con nombres y apellidos por una cláusula de confidencialidad", explica el futbolista.

Dani Rodríguez sigue creyendo que el castigo fue demasiado duro: "No maté a nadie, ni aposté, ni me dopé, ni insulté, ni falté el respeto a nadie". "Está claro que fue un error por mi parte y lo asumí desde el primer día", resume.

Dani Rodríguez fue suspendido diez días de empleo y sueldo y al regresar a Son Bibiloni desvela que pidió disculpas delante de los "compañeros y a Jagoba personalmente. Sobre todo por si había generado algo alrededor de la familia del entrenador. Las acepta, pero me dice que no puede cambiar su posición y ya está. Y con mis compañeros sigo teniendo una relación genial con muchos de ellos", detalla.

Un conflicto que empieza en la Supercopa de España

Intentó reconducir la situación y en esos meses se sintió "como uno más" entrenando. "Es una situación complicada. Sentí impotencia, lo intenté de varias formas hablando con Arrasate, con los capitanes y el club", lamenta.

El exjugador del Mallorca también desveló que tras el acoso en la Supercopa de España en Arabia, donde las familias de los jugadores y los aficionados estuvieron desprotegidas, fue otro episodio de tensión con la entidad. "Lo único que le pedí al club era que condenara los hechos, nada más", afirmó, un respaldo que nunca llegó.