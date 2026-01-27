Dani Güiza regresa al Jerez Industrial 26 años después de fichar por el Mallorca

Dani Güiza continúa dando guerra a sus 45 años. El delantero andaluz ha fichado este lunes por el Jerez Industrial y vuelve a jugar en su ciudad natal 26 años de hacer las maletas para fichar por el Mallorca, club en el que en su segunda etapa consiguió hacerse con el pichichi en la temporada 2007/08 con 27 goles.

Dani Güiza dejó el Rayo Sanluqueño, que va líder de la Primera Andaluza, para recalar en el Jerez Industrial, que ocupa el séptimo puesto a un punto de las posiciones de playoff de ascenso. Aunque su llegada al conjunto jerezano tiene mucho de emocional. "Ya estoy en casa. Por primera vez voy a vestir la camiseta de mi barrio. Espero que todo salga y que tengamos muchos éxitos juntos", desvela el delantero.

De Jerez a Mallorca

El delantero, campeón de Europa con España en 2008, comenzó su formación en el Liberación. Jugó en el juvenil del Xerez CD, llegando a disputar seis partidos con el primer equipo. En la temporada 99/00 fue cedido al Dos Hermanas, donde marcó 9 goles, y llamó la atención del Mallorca, que lo fichó en el mercado invernal. En el filial bermellón disputó 17 encuentros, marcando 9 goles y consiguió debutar con el primer equipo.

Güiza, pichichi con el Mallorca

Tras destacar varias temporadas en el Mallorca B y salir cedido en otras tantas ocasiones, se desvinculó de la entidad bermellona. Fichó por el Ciudad de Murcia en Segunda División consiguiendo unas grandes cifras que le valieron su fichaje por el Getafe en Primera División: 36 goles en dos cursos.

Con el club azulón también consiguió unos buenos registros, 20 tantos en dos temporadas. Y el Mallorca lo volvió a fichar en la temporada 2007/08. En la isla cuajó su mejor temporada como futbolista. Se llevó el pichichi con 27 goles por delante de Luis Fabiano y Luis Aragonés lo convocó a la Eurocopa de 2008 donde España consiguió ganar el campeonato. Ese mismo verano el Fenerbahçe lo fichó por unos buenos millones de euros, aunque tuvo polémica.

Vuelta a España

Después de tres temporadas en el fútbol turco regresó al Getafe, pero no volvió a destacar como antes. Fichó por el Johor Darul Ta'zim malayo, recaló en el Cerro Porteño paraguayo y volvió a España en el Cádiz. Siguió su carrera en el Atlético Sanluqueño y, tras cuatro temporadas, jugó en equipos de categorías andaluzas más bajas como el Algaida, Rota, Roteña, Rayo Sanluqueño y ahora el Jerez Industrial.