Alfonso Díaz: "Seguro que vendrá algún fichaje"

El mallorquinismo vive intranquilo y ansioso ante la espera de una incorporación que actúe como un rayo de luz en la plena tormenta deportiva que atraviesa el club. Y Alfonso Díaz ha dejado entrever esta tarde que “seguro que vendrá algún fichaje” durante el acto de conmemoración del décimo aniversario de la propiedad, celebrado en Son Moix con el presidente Andy Kohlberg a la cabeza. Una jornada que se enmarca dentro de los actos del 110 aniversario de la entidad.

Un evento que ha contado con la presencia de alrededor de 200 personas, entre ellas Jagoba Arrasate y los cinco capitanes -Antonio Raíllo, Martin Valjent, Abdón Prats, Sergi Darder y Manu Morlanes-, y en el que la gran ausencia ha sido el director deportivo, Pablo Ortells. ”Literalmente hoy no está aquí porque está trabajando”, ha explicado el CEO de Negocio sobre la no comparecencia del castellonense.

El acto se ha llevado a cabo en un contexto algo disonante, justo el día posterior a que el Mallorca haya caído en descenso después de cuatro meses sin pisar la zona roja. “Llevamos tiempo trabajando en toda la organización de este evento. Hay varios eventos que estamos haciendo dentro de los ciento diez años del club. Y desgraciadamente ha caído en este momento, donde estamos más flojos. Tenemos que levantar la cabeza y seguir trabajando para salir de esta situación”, ha manifestado Alfonso.

Los bermellones afrontan el lunes un partido crucial ante el Sevilla en Son Moix, en el que además ya sabrán todos los resultados de la jornada. Cuestionado sobre si el duelo ante los hispalenses puede marcar el futuro de Arrasate, Díaz ha sido claro: “No podemos estar ratificando o no ratificando cada semana. Estamos centrados en sacar esto adelante, en que el lunes tenemos que ganar Sevilla y ese es nuestro objetivo y nuestra obsesión. Es lo que tenemos que hacer: trabajar, estar juntos, unidos y estar pensando en que tenemos que sacar al club e ir para arriba que seguro que va a ir bien”.

El dirigente madrileño ha asegurado también que Muriqi no saldrá del Mallorca en este mercado a pesar del interés de clubes como el Fenerbaçhe: “A día de hoy no hay nada de nada, ya sabéis lo que supone él para este club. Es un líder dentro y fuera del campo, es el máximo goleador, nos da mucho y tiene que seguir en el equipo”.

Alfonso, que ha nombrado a Dani Rodríguez en su discurso de agradecimiento, también ha sido preguntado por las declaraciones del futbolista gallego en la COPE, donde explicó que su etapa en la entidad mallorquinista acaba el 1 de septiembre tras tener una "reunión a cuatro": “No lo he escuchado. He leído los titulares, pero bueno, a Dani le deseo lo mejor. Ha sido parte de nuestra familia, le he querido nombrar igual que al resto de capitanes, porque ha estado siete u ocho años en el equipo y ha dejado una huella. Ha sido de los que han marcado esa cultura del trabajo y el esfuerzo. Es parte de este éxito, de que estemos después de diez años aquí donde queremos y le deseo lo mejor”.

El de Betanzos, además, mencionó que la tensión venía de antes, algo en que el CEO de Negocio no está de acuerdo: “No la había, con Dani era una excelente relación, le he felicitado por todo lo que ha hecho y por el tiempo y por su nuevo futuro. Hemos tenido una relación buenísima. Es mi forma de verlo y el club ha tenido una buena relación con él”.