El Atlético Mineiro insiste en Omar Mascarell y prepara un movimiento inmediato

El Atlético Mineiro está decidido a fichar a Omar Mascarell. El club brasileño quiere al centrocampista del Mallorca en este mercado invernal, por lo que está dispuesto a rascarse el bolsillo para hacerse con sus servicios, según informa el periodista Guilherme Frossard. La entidad sudamericana busca en el mercado un pivote defensivo del perfil del tinerfeño y por eso no ha dudado en presentarle una buena propuesta, sobre todo sabiendo que Mascarell finaliza contrato este 30 de junio.

El internacional con Guinea Ecuatorial vería triplicado el salario que percibe en Son Moix en un contrato de tres años, un detalle muy importante para un futbolista de 32 años y que quiere tener atado su futuro lo antes posible.

Mascarell está decepcionado con el Mallorca, que hasta ahora no le había presentado una oferta formal para renovar a pesar de que desde el 1 de enero es libre de negociar con otros clubes.

El canario se ha convertido en indiscutible en los esquemas de Jagoba Arrasate por lo que su salida sería un contratiempo importante. Eso sí, la dirección deportiva de los bermellones comandada por Pablo Ortells no está dispuesto a dejarle salir ahora. El pivote siempre ha priorizado su continuidad en la isla, pero está molesto con que el propio Ortells no le haya adelantado sus intenciones.

Por eso el jugador ve con buenos ojos la propuesta del Atlético Mineiro, que solo contempla incorporarle ahora y no en verano, un detalle que obliga tomar decisiones de inmediato. En el caso de que el Mallorca rechazara la propuesta, no ha trascendido la cuantía, el futbolista abandonaría el club sin dejar ningún euro en sus arcas y dejaría a Omar sin haber aprovechado la propuesta que le ha llegado desde la otra parte del Atlántico.