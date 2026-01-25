El vacile de Marcos Llorente al Mallorca

El Real Mallorca no solo salió derrotado del Metropolitano ante el Atlético de Madrid, sino que también lo hizo en redes sociales. Una publicación en tono de broma del club bermellón antes del partido frente a los de Diego Pablo Simeone tuvo respuesta directa de Marcos Llorente tras el pitido final.

Horas antes del encuentro, el Mallorca compartió en X un montaje en el que aparecían Muriqi, Mascarell y Leo Román luciendo unas gafas de cristal rojo, accesorio que ha popularizado el propio Llorente. El mensaje, en clave humorística, no pasó desapercibido para el futbolista del conjunto colchonero, que se corbó su 'venganza' al final partido.

Estas gafas, cada vez más habituales entre futbolistas y deportistas de élite, tienen en Marcos Llorente a su principal valedor. El lateral ha explicado en varias ocasiones su uso: “Durante el día, cuando estoy en interiores, utilizo gafas con cristales amarillos. Por la noche, si estoy expuesto a luces artificiales, uso gafas con cristales rojos”, detalló en sus redes sociales.

Tras el encuentro, saldado con una clara victoria del Atlético de Madrid por 3-0, Llorente publicó una imagen en su cuenta de Instagram desde el vestuario junto a Baena y Barrios, todos ellos con las gafas amarillas. “Hoy y mañana tenéis un descuento del 20% con el código: MALLORCA20”, escribió el futbolista. Un vacile para cerrar un día terrible del Mallorca en Madrid.