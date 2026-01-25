Fútbol | Primera División
Samu Costa: "Tenemos que tener más huevos"
El centrocampista del Mallorca se muestra muy duro con la imagen que ha mostrado el equipo en la derrota ante el Atlético (3-0)
El Mallorca ha salido goleado en el Metropolitano en un partido en el que ya salió derrotado y en el que los colchoneros se han llevado el triunfo jugando a medio gas (3-0). Los bermellones han mostrado una imagen pobre y Samu Costa ha sido contundente y directo sobre la actuación del equipo: "Para mí hemos hecho un mal partido. Tenemos que dar mucho más en todos los aspectos, competir más y tener más huevos. Tener más personalidad y mejorar mucho".
"Ha sido un partido un poco raro. Tenemos que competir mucho mejor, es nuestra obligación, yo el primero. Tenemos esta semana para analizar y corregir", ha añadido el centrocampista portugués.
El conjunto de Arrasate tan solo acumula una victoria a domicilio en toda la temporada. De los 21 puntos cosechados, tan solo cinco se han sumado lejos de Son Moix, un aspecto que Samu ha señalado también con dureza: "Todos los partidos son importantes, tenemos que cambiar la mentalidad. Podemos ganar tanto fuera, como en casa. No podemos esperar siempre a los partidos en casa para ganar".
