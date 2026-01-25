Resistir en el Metropolitano

No gana el Real Mallorca para problemas estas semanas. Si antes de medirse al Athletic el equipo llegó en un clima hostil y tenso con la afición, ahora se enfrenta este mediodía al Atlético de Madrid (14 horas/Movistar) con serios problemas para confeccionar una línea de defensa que ofrezca fiabilidad. Con Kumbulla lesionado y Raíllo con serio riesgo de agravar su lesión en la clavícula, es una incógnita quién ocupará el puesto vacante junto a Valjent.

David López, el cuarto central en discordia de la plantilla, es la principal opción y la lógica para jugar en el Metropolitano. Aunque también es cierto que apenas ha disputado minutos este curso, más allá de la Copa del Rey. La otra opción, más arriesgada, es la de volver a situar a Raíllo en el once. El cordobés, al que deben frenar de vez en cuando los servicios médicos, ha entrenado junto al resto del grupo, pero arrastra molestias en la clavícula. Podría jugar y que no ocurriese nada, pero también que una mala caída o un choque agravase la lesión, perdiéndose todavía más partidos.

En un partido en el que la exigencia atrás va a ser máxima, no poder contar con la defensa ‘titular’ es una faena para Arrasate, que tiene esa gran decisión por tomar. Porque además se enfrenta a un Atlético que es prácticamente invencible en su feudo. Esta temporada suma nueve victorias y un empate, con 23 goles a favor y solo 7 en contra. Y no pierde ante su público desde marzo del año pasado, cuando cayó ante el Barcelona.

Si ya de por sí el partido es complicado, la presión por los resultados de los rivales directos no ha hecho sino aumentar mucho. A la victoria del Levante, cada vez más cerca, se sumaron ayer los triunfos de Osasuna ante el Rayo Vallecano, el Valencia frente al Espanyol y el Sevilla ante el Athletic. Tres resultados que no benefician en nada a los de Arrasate, que en caso de perder caerían en descenso si el Alavés vence esta noche al Betis y el Getafe puntúa mañana en Girona.

Más allá del interrogante que supone la plaza de central por la izquierda, el resto del once no se saldrá del habitual. Maffeo regresará al lateral derecho tras cumplir sanción, acompañado de Valjent y de Mojica por la izquierda. Mascarell, Samu y Darder jugarán por el centro del campo, con Virgili a un costado y Muriqi, con 14 goles, arriba. En banda derecha, en previsión del trabajo que habrá que realizar atrás, no sería extraño apostar por Antonio Sánchez. En cambio, en busca de algo más de velocidad y peligro, Mateo Joseph sería el elegido.

Por su parte, el Atlético tratará de vencer para seguir el ritmo liguero del ‘Submarino Amarillo’, que durante la primera mitad del curso le ha arrebatado su papel habitual. Frente al duopolio de Barcelona y Real Madrid, los de Simeone siempre han sido la tercera vía desde que cogió los mandos como técnico argentino.

Incluso algún título nacional han rascado los colchoneros en esos 14 años con el ‘Cholo’ como guía espiritual de su banquillo, pero en esta campaña no parece que el trofeo de Liga sea un objetivo fácil y además el Villarreal está encareciendo el tercer puesto.