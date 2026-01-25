Jagoba Arrasate: "No me ha gustado nada el final del partido"

El Mallorca sigue instalado en la incertidumbre tras su derrota frente al Atlético en el Metropolitano (3-0) y Jagoba Arrasate se ha mostrado disgustado con la imagen de su equipo en los instantes finales. Los colchoneros han goleado a medio gas en un duelo en el que los bermellones han tenido opciones hasta los últimos 15 minutos a pesar de no haber estado bien, tal y como ha admitido el técnico: “Han sido superiores en el primer tiempo. Después el marcador te hace tener esa esperanza, ha llegado esa ocasión de Muriqi que no entra por centímetros y en la siguiente nos hemos metido el gol y ahí sí que no me ha gustado nada el final. Sin hacer un buen partido teníamos opciones, pero al final hemos defendido mal y ese 3-0 nos hace daño”.

Los bermellones, con Jan Virgili en el banquillo en detrimento de Antonio Sánchez, apenas han producido en ataque, tirando tan solo una vez a puerta. El de Berriatua ha explicado que la suplencia del extremo catalán se debía al plan de partido y a esa solidez defensiva en la que tanto hincapié puso en la previa: “El Atlético juega de una manera que entendíamos que hoy teníamos que tener una banda más larga con Antonio. Es verdad que nos ha costado generar, hemos estado algo más sólidos y luego cuando sacas a gente de ataque normalmente defiendes peor”.

En la jugada del 1-0, que ha llegado a través de un saque de banda, el vizcaíno ha reclamado visiblemente molesto al cuarto árbitro que Giuliano no tenía los dos pies en el suelo en el momento del saque. “Nos ha dicho que levantaba después de sacar”, ha aclarado Jagoba sobre la explicación que le han dado sobre la jugada.

Sobre el mercado de fichajes y la posible llegada de un extremo, el entrenador tiene claro que, llegue quien llegue, la solución a esta situación pasa por mejorar en lo colectivo: “El Mallorca busca ser más fiable, sólido y competitivo. Y eso lo tenemos que conseguir entre todos, más allá de si viene un jugador o no viene. Como equipo necesitamos mejorar y eso un jugador solo no lo hace”.

Arrasate continúa mandando mensajes a la directiva en los que deja entrever que no está contento con la gestión del mercado, aunque no rehúye de la autocrítica: “Cuando termine el mercado sabremos si nos hemos reforzado. Mi labor es sacar el máximo rendimiento y creo que podemos hacerlo mejor, tanto yo como los jugadores. No estoy esperando a que venga nadie a solucionar esto. Tenemos que intentar ganar al Sevilla. Es un partido muy importante el del lunes”.

Una de las pocas noticias positivas ha sido la actuación de David López, que ha sido titular por segunda vez este curso en Liga ante la ausencia de Kumbulla y la lesión de Raíllo. El central de la cantera ha tenido la mala suerte de marcar el 2-0 en propia puerta en una jugada desafortunada con Mateu Morey, aunque Jagoba ha reiterado su confianza en el zaguero: “No sé si había dudas en torno a él, yo no las he tenido nunca. Ha hecho un buen partido en un contexto complicado y es una pena ese segunda gol porque no puede hacer nada”.

Con tres derrotas en los cuatro partidos de 2026, el técnico sigue remarcando que es momento de agachar la cabeza y seguir trabajando. "La afición del Mallorca no quiere palabras, quiere alegrías. La semana tuvimos una pero estamos teniendo pocas esta temporada. Lo que tenemos que hacer es callar, trabajar y dar más alegrías a la afición", ha zanjado.