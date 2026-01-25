Una derrota del Mallorca más que previsible

El fútbol no figura entre los deportes más previsibles en cuanto a resultados. A diferencia de otros, en él la diferencia de potencial entre los equipos no garantiza un desenlace matemático. Aun así, es innegable que las victorias y los títulos suelen terminar en manos de quienes disponen de las mejores plantillas. La visita del Mallorca al Metropolitano pertenecía a esa categoría de partidos cuyo guion parecía escrito de antemano: todo apuntaba a un triunfo del Atlético de Madrid.

El equipo de Arrasate —y el propio técnico lo admitió en la previa— se marcaba como objetivo cerrar el grifo de goles encajados para intentar sumar algo. La alineación inicial ya lo anunciaba, con la entrada de Antonio Sánchez por Virgili para reforzar las bandas y contener al rival. La resistencia duró veintidós minutos. Antes, cuatro córners y tres intervenciones salvadoras de Leo Franco habían sostenido lo insostenible. Poco margen había para esperar un desenlace distinto. El Mallorca volvió a hacer honor a su condición de equipo que más goles recibe en las primeras partes.

El plan que le quedaba al conjunto bermellón —el único posible— era buscar a Muriqi. El kosovar volvió a fajarse como siempre con los centrales atléticos, pero no logró conectar ni un solo remate entre los tres palos de Oblak. De hecho, el único disparo a portería del Mallorca fue un taconazo de Valjent, cuando el marcador ya estaba decidido.

El autogol de David López terminó por sepultar cualquier esperanza y dejó al Mallorca con un castigo excesivo, aunque previsible dada la falta de recursos. Toca aferrarse a la idea de que este no era un partido de "su liga”, aunque, visto el lugar que ocupa en la tabla, cada punto va a ser imprescindible para evitar el descenso.