Derrota presupuestada del Mallorca

David López despeja el balón con la cabeza en el partido ante el Atlético de Madrid.

David López despeja el balón con la cabeza en el partido ante el Atlético de Madrid. / LaLiga

Gabriel Forteza

Habrá quien diga que el primer gol del Atleti fue porque el rechace de la gran parada de Leo Román le cayó en los pies a Sorloth; habrá también quien afirme que el segundo gol fue obra de un rebote desgraciado de un despeje a la cara de David López que marcó en propia portería; y habrá quien asegure que perder en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid entra en la normalidad.

No digo que no a ninguna de las tres cuestiones, pero quizá habría que añadir que los rechaces y los rebotes pueden ser fruto de un nivel defensivo muy limitado, y por lo tanto si defiendes mal te pueden pasar estas cosas, a lo que convendría sumar que, si no tiras a la portería del rival, es imposible que sea a ti a quien le pasen cosas mejores.

Por si faltaran acontecimientos, a ciertos jugadores del Mallorca les llegan ofertas, mientras que lo que ofrece el Mallorca se escapa por todos lados o parece que nadie quiere venir a la isla, si es que se ha ido de verdad a por esos futbolistas que circulan por los papeles y las pantallas, y que han encontrado acomodo en otras plazas.

Por si faltaba algo para rellenar el sainete, resulta que el Feyenoord quiere devolver a Cyle Larin, que esa es otra.

En fin, que la mezcla entre calendario y clasificación se va complicando y no encuentro a nadie que aporte soluciones.

¿Y el mercado? Lleno de patatas, tomates, peras y manzanas, aunque el frutero de Son Moix sigue vacío.

