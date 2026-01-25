Derrota presupuestada del Mallorca

Habrá quien diga que el primer gol del Atleti fue porque el rechace de la gran parada de Leo Román le cayó en los pies a Sorloth; habrá también quien afirme que el segundo gol fue obra de un rebote desgraciado de un despeje a la cara de David López que marcó en propia portería; y habrá quien asegure que perder en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid entra en la normalidad.

No digo que no a ninguna de las tres cuestiones, pero quizá habría que añadir que los rechaces y los rebotes pueden ser fruto de un nivel defensivo muy limitado, y por lo tanto si defiendes mal te pueden pasar estas cosas, a lo que convendría sumar que, si no tiras a la portería del rival, es imposible que sea a ti a quien le pasen cosas mejores.

Por si faltaran acontecimientos, a ciertos jugadores del Mallorca les llegan ofertas, mientras que lo que ofrece el Mallorca se escapa por todos lados o parece que nadie quiere venir a la isla, si es que se ha ido de verdad a por esos futbolistas que circulan por los papeles y las pantallas, y que han encontrado acomodo en otras plazas.

Por si faltaba algo para rellenar el sainete, resulta que el Feyenoord quiere devolver a Cyle Larin, que esa es otra.

En fin, que la mezcla entre calendario y clasificación se va complicando y no encuentro a nadie que aporte soluciones.

¿Y el mercado? Lleno de patatas, tomates, peras y manzanas, aunque el frutero de Son Moix sigue vacío.