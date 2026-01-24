Puzle en la defensa del Mallorca de cara al Metropolitano

Las lesiones vuelven a amenazar la estabilidad del Real Mallorca, cebándose esta vez con la línea defensiva. A la ya conocida de Raíllo, que pese a entrenar con normalidad toda la semana no se ha recuperado del todo de su esguince en la clavícula, se suman las molestias de Toni Lato y Marash Kumbulla. Ambos futbolistas, que ayer se ejercitaron al margen en Son Bibiloni, tienen muy complicado vestirse de corto en el partido ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano (14 horas/Movistar), lo que obliga a Arrasate a recomponer la zaga.

Las molestias de Kumbulla son especialmente preocupantes porque dejan un hueco en el centro de la defensa con difícil solución. Aunque la intención del central albanés y del club es que juegue, no se asumirán riesgos innecesarios. En este escenario, Raíllo, ya convocado la pasada jornada ante el Athletic y reincorporado al trabajo con el grupo, emerge como la opción más lógica.

No obstante, su clavícula sigue siendo una zona muy expuesta a choques, con el riesgo de recaída que ello conlleva. Además, el próximo compromiso liguero frente al Sevilla, un rival directo por la permanencia, condiciona la decisión del cuerpo técnico, que no quiere perder de nuevo a su capitán.

Si ni Raíllo ni Kumbulla están en condiciones de jugar, David López, el cuarto central de la plantilla, aparece como la alternativa natural. Eso sí, su participación con el primer equipo esta temporada se reduce a 62 minutos en la jornada 6 ante la Real Sociedad, además de tres partidos de Copa del Rey.

Maffeo o Mascarell

Si David López no convence a Arrasate, las opciones se reducen aún más. Maffeo, con experiencia puntual en el eje de la defensa durante la etapa de Javier Aguirre con tres centrales, es una posibilidad, al igual que retrasar a Mascarell, lo que abriría la puerta a Antonio Sánchez en el doble pivote junto a Samu.

En el lateral izquierdo, la baja de Toni Lato, nuevamente frenado por los problemas físicos, propicia el regreso de Mojica al once inicial. En un momento clave de la temporada, las bajas en defensa y la falta de solidez mostrada este curso convierten la visita a Madrid en un reto mayúsculo para el Mallorca.