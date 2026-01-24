Jagoba Arrasate: "Está claro que tenemos que cerrar el grifo atrás"

La premisa es clara: para que el Mallorca tenga opciones de puntuar este domingo en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, el equipo debe “cerrar el grifo atrás”. Así lo ha expresado Jagoba Arrasate en la rueda de prensa previa al partido ante los colchoneros, que son el mejor local de la Liga: “Tenemos que hacer un gran partido, es uno de los campos más complicados. Necesitamos nuestra mejor versión. Es positivo que el equipo haga gol la mayoría de los partidos, pero tenemos que rentabilizarlos, es muy difícil hacer tres goles para ganar un partido, pero está claro que tenemos que cerrar el grifo atrás, y mañana en ese aspecto es un reto porque nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la Liga”.

Los bermellones buscarán su segunda victoria fuera de casa. A domicilio, tan solo han cosechado cinco puntos de los 21 que llevan en el campeonato, una faceta en la que el técnico admite que deben mejorar: “Cuando hablo de hacer una segunda vuelta mejor que la primera es mejorar los números fuera de casa también. En el de mañana igual haces un buen partido y no te da para ganar, y en otros campos igual sí. Tenemos que empezar por esa solidez defensiva y extenderla en el tiempo para tener mejores resultados fuera de casa”.

Para el duelo ante los rojiblancos, la zaga bermellona llega bajo mínimos. Arrasate no podrá contar ni con Kumbulla ni con Lato, que se suman a la baja de Manu Morlanes. El que sí estará, aunque llega entre algodones por sus dolencias en el hombro, es Antonio Raíllo. “Los tres podrán estar el siguiente en casa porque son cosas musculares que no son gran cosa. Tenemos esa duda con Raíllo, él quiere estar y está todavía con esas molestias. Tenemos que decidir un poco esa situación para mañana”, ha expresado.

“La duda es el riesgo. Este tipo de lesión le limita un poco y hay un riesgo de que pueda acarrear una lesión más importante. Eso es lo que tenemos que barajar”, ha añadido sobre el cordobés.

El vizcaíno, además, se mide a su bestia negra, Diego Pablo Simeone. En 15 enfrentamientos, entre ambos, el argentino ha salido victorioso en 13. “También es verdad que la primera vuelta empatamos y hace dos años le gané con Osasuna. Prefiero quedarme con eso. Firmo jugar todos los años contra el Cholo”, ha declarado el de Berriatua sobre esta estadística.

El entrenador también ha sido preguntado por Mascarell y Muriqi. El tinerfeño termina contrato en junio y ha recibido una buena oferta de Brasil para marcharse este enero. “Él está en un buen momento, mañana va a jugar, eso es lo que me compete a mí. Me consta que el club quiere que siga pero me pierdo un poco en esas situaciones. En el día a día le veo bien y eso es lo que me importa”, ha comentado Jagoba sobre Omar.

Sobre Muriqi, que ha despertado el interés del Fenerbahçe con sus 14 goles, ha manifestado: “Si se está hablando de él es porque haciendo las cosas bien, nos está dando muchísimo. Para nosotros es un jugador capital”.

“Nunca sabes lo que puede pasar, tenemos que reforzarnos y no debilitarnos, a veces hay mucho ruido y pocas nueces. Estas novedades deberían ser para reforzar al equipo y no al revés”, ha agregado el preparador vasco sobre el mercado de fichajes, mandando un mensaje claro a la directiva.

Acerca del once que alineará ante los colchoneros, el técnico del Mallorca ha dejado en el aire quien estará en el lateral derecho. El sábado pasado, debido a la acumulación de tarjetas de Maffeo, el titular fue Morey: “Lo tengo claro pero durante la semana hemos tenido dudas, porque tanto Mateu como Lato hicieron un buen partido. Son esos jugadores que siempre están preparados para aportar. Es lo quiere un entrenador: tener que decidir porque un jugador lo ha hecho bien y el otro ya no está sancionado. Ya lo veréis mañana”.

Tras la victoria ante el Athletic (3-2), en la que hubo un ritmo de ‘toma y daca’ durante gran parte del partido, Jagoba tiene claro que para el duelo ante el Atlético será mejor otro tipo de encuentro. “Un intercambio de golpes en un campo así no sería bueno para el equipo, no nos interesa, nos interesa un partido más pausado y de más control, pero es más fácil decirlo que hacerlo”, ha concluido.