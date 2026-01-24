Cyle Larin se cuela en el mercado de invierno del Mallorca

Cyle Larin quiere romper su cesión en el Feyenoord y encontrar un equipo donde juegue de forma regular. El delantero del Mallorca, cedido al conjunto de Países Bajos, aspira a estar con Canadá en el próximo Mundial, pero sus pocos minutos en la Eredivisie y la Europa League (solo 14 partidos) ponen en riesgo su convocatoria.

Según asegura el periodista especializado en mercado de fichajes internacional Fabrizio Romano, el delantero de 30 años tiene claro su deseo de abandonar la disciplina del Feyenoord. De hecho, hay hasta cuatro equipos muy interesados en hacerse con sus servicios, aunque falta por ver si se trataría de un traspaso o de una nueva cesión.

Cabe recordar que Larin, que no cuenta para el Mallorca ni para Jagoba Arrasate, tiene contrato con la entidad bermellona hasta junio de 2028. Firmado en 2023 por una cantidad cercana a ocho millones de euros, el canadiense nunca acabó de aclimatarse al equipo ni a la isla.

En su último partido con la camiseta del Mallorca, en el encuentro ante el Getafe disputado en Son Moix, mandó callar a la afición tras marcar gol, hecho que desencadenó una fuerte pitada hacia él y dejó claro que su futuro estaba lejos del Mallorca.

Noticias relacionadas

Ahora, el director deportivo Pablo Ortells tiene más trabajo para solucionar el futuro de Larin. Queda poco más de una semana para el cierre del mercado y, además de resolver la situación de Larin, tiene sobre la mesa la posible salida de Omar Mascarell, que sigue sin renovar, tratar la tentativa de fichaje del Fenerbahçe por Muriqi y firmar a un extremo que pueda jugar por la derecha.